Chorvatsko v české skupině porazilo Faerské ostrovy. Francie si poradila s Ukrajinou
Chorvatští fotbalisté zvítězili v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech 1:0 a ve skupině L jsou nadále stoprocentní. Patří jim druhé místo za Českem, k dobru však mají dva zápasy. O třetí chorvatské výhře za sebou rozhodl v prvním poločase Andrej Kramarič, který po přiťuknutí hlavou od Anteho Budimira tečoval míč do sítě. Kramarič se pátým gólem v kvalifikaci dostal do čela tabulky střelců před Erlinga Haalanda a Patrika Schicka.
Vítězně vstoupili do kvalifikace fotbalisté Francie ve skupině D, kteří na neutrální půdě ve Vratislavi porazili Ukrajinu 2:0. Vicemistry světa poslal v 10. minutě přesnou trefou k tyči do vedení Olise a po změně stran uzavřel skóre po individuální akci Mbappé.
V téže skupině zvítězil také Island, který rozstřílel Ázerbájdžán 5:0 a v tabulce se díky lepšímu skóre dostal před Francii. Ázerbájdžán ve třetím zápase pod vedením portugalského kouče a mistra Evropy z roku 2016 Fernanda Santose opět nezvítězil. Na výhru čeká už 11 zápasů od června 2024.
Trenérský debut na lavičce Itálie si proti Estonsku odbyl Gennaro Gattuso, který se svým týmem porazil pobaltský celek 5:0. Všech pět branek nastříleli jeho svěřenci až po změně stran. Dvě z nich zaznamenal útočník Retegui, který navíc asistoval u Keanova vedoucího gólu. Trefili se také střídající Raspadori a v nastaveném čase stoper Bastoni. Itálie je ve třetí ve skupině I za Izraelem, který porazil 4:0 Moldavsko, a prvním Norskem.
Suverénní vstup do kvalifikace předvedlo ve skupině B Švýcarsko. V domácím prostředí zvítězilo 4:0 nad Kosovem, přičemž všechny čtyři branky vstřelili svěřenci Murata Yakina v prvním poločase. Dvakrát se trefil Embolo, jednou obránci Akanji a Widmer. Švýcaři prodloužili domácí neporazitelnost v kvalifikačních duelech na 20 zápasů.
Druhý zápas skupiny B mezi Slovinskem a Švédskem skončil 2:2. Seveřané v utkání dvakrát vedli, ale Slovincům se pokaždé podařilo vyrovnat. Bod domácím fotbalistům zachránil v 90. minutě střídající Vipotnik.
Ve skupině C se po úvodním zápase dostali do čela Řekové, kteří porazili Bělorusko 5:1. Rozhodl o tom první poločas, v němž Řecko dominovalo a skórovalo čtyřikrát. Bělorusové zkorigovali na 1:5 po změně stran z penalty. Ve stejné skupině vstoupilo Dánsko do kvalifikace bezgólovou remízou se Skotskem.
Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:
Skupina B:
Švýcarsko - Kosovo 4:0 (4:0)
Branky: 25. a 45. Embolo, 22. Akanji, 39. Widmer.
Slovinsko - Švédsko 2:2 (0:1)
Branky: 46. Lovrič, 90. Vipotnik - 18. Elanga, 73. Ayari.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
Švédsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
Slovinsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|4
Kosovo
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
Skupina C:
Dánsko - Skotsko 0:0
Řecko - Bělorusko 5:1 (4:0)
Branky: 3. Karetsas, 17. Pavlidis, 21. Bakasetas, 36. Kurbelis, 63. Tzolis - 72. Barkovskij z pen.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Řecko
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Dánsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|3
Skotsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
Bělorusko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
Skupina D:
Ukrajina - Francie 0:2 (0:1)
Branky: 10. Olise, 82. Mbappé.
Island - Ázerbájdžán 5:0 (1:0)
Branky: 47. a 56. Jóhannesson, 45.+2 Pálsson, 67. Gudmundsson, 73. Hlynsson.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Island
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
Francie
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Ukrajina
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|4
Ázerbajdžán
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
Skupina I:
Moldavsko - Izrael 0:4 (0:2)
Branky: 15. Peretz, 35. Solomon, 59. Baribo, 77. Gloukh.
Itálie - Estonsko 5:0 (0:0)
Branky: 69. a 89. Retegui, 58. Kean, 71. Raspadori, 90.+2 Bastoni.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|4
|4
|0
|0
|13:2
|12
|2
Izrael
|4
|3
|0
|1
|11:6
|9
|3
Itálie
|3
|2
|0
|1
|7:3
|6
|4
Estonsko
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|5
Moldavsko
|4
|0
|0
|4
|2:14
|0
Skupina L:
Černá Hora - Česko 0:2 (0:1)
Branky: 3. Červ, 90.+6 Černý.
Faerské ostrovy - Chorvatsko 0:1 (0:1)
Branka: 31. Kramarič.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|2
Chorvatsko
|3
|3
|0
|0
|13:1
|9
|3
Černá Hora
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|4
Faerské ostrovy
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0