Plíšková prošla do čtvrtfinále bez emocí: Žádná pecka to tu zatím není

PŘÍMO Z MELBOURNE | Před novináři seděla jako čtvrtfinalistka tenisového Australian Open, ale moc to s ní nedělalo. Osmifinálový mač s Darjou Gavrilovovou zvládla Karolína Plíšková v suchém triku (6:3, 6:3), nepustila diváky na tribunách Laverova stadionu do ráže. S přehledem sunula duel za cílovou čáru a po něm prohlásila, že nic extra nepředvedla.

Na turnaji zatím neoslňujete jako při US Open, přesto váš standard stačí na grandslamové čtvrtfinále. Příjemné zjištění?

„Když je soupeřka horší, tak se jí bohužel přizpůsobím a hraju taky hůř. Je těžké hrát skvěle proti někomu, komu to moc nejde. Jo, zatím předvádím takový lepší střed, žádná pecka to není.“

I proto se moc z druhého čtvrtfinále grandslamové kariéry neradujete?

„Nevím proč, nejsem nějak spokojená. Ale asi mi to večer dojde. Zápas byl celkem bez emocí z mojí i z její strany. Šťastná ale jsem. Dneska jsem nepochybovala o výsledku, jenom jsem byla nervózní. Celý den čekat na večerní zápas není nejlepší, mám radši první rundy. Snad už to ze mě spadne. Čím dál jsem v turnaji, tím jsem méně nervózní.“

Nastoupila jste se zavázaným stehnem. Máte problém?

Nastoupila jste se zavázaným stehnem. Máte problém?

„Trochu jsem ho cítila před zápasem, během něj už ne. Raději si ho nechám zavázat předem, než abych si volala na kurt fyzio. Ale jsem ráda, že jsem nemusela hrát tři sety. Zápas s Ostapenkovou mi vzal síly, skončily jsme pozdě, pozdě jsem usnula. Včera i dneska jsem se cítila trochu unavená. Ale zítra mám volný den.“

Při tažení do finále US Open pro vás bylo osmifinále rozbuškou. Z mečbolu jste zdolala Venus Williamsovou. Tenhle postup byl hodně poklidný.

„V New Yorku jsem porazila Venus, to nikdo nečekal. Ještě to bylo z mečbolu. Tam byly větší nervy oproti dnešku, tohle byla taková pohodička. Los je tady prostě trochu jiný, než byl na US Open. Slýchám, že mám dobrý los, ale někdo ty nasazené holky musel porazit. Někdy tyhle soupeřky pro mě bývají těžší než nasazené. I když dneska jsem nepochybovala o tom, že bych měla vyhrát.“

Gavrilovová vám neměla čím ublížit, příští sokyně Mirjana Lučičiová-Baroniová ale hraje tenis na dvě rány.

„Znám ji dobře, dvakrát mě porazila. Tyhle rychlý kurty jí určitě svědčí. Ale všechny hráčky, co porazila, byly spíš obranářky. Nikoho jako mě tady ještě neměla. (smích) Bude to palba, musím být dobře na nohách, dobře podávat. Věřím si. Tak jako vždycky.“

