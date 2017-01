Zneužil pravidla? Šampion Federer odmítl kritiku za pauzu na ošetření

Unikátní tenisová bitva, kde si oba aktéři sáhli na samé dno sil a pořádně to bolelo. Šampion Roger Federer si vyžádal ve finále Australian Open s Rafaelem Nadalem před rozhodujícím pátým setem zdravotní pauzu, což někteří považují za nefér jednání. "Je to podvádění v rámci pravidel, ale i tak to není v pořádku," prohlásil někdejší australský tenista Pat Cash. "Nevím, o čem mluví," reagoval 35letý švýcarský šampion.

Tenisté toho pravidla pomětně často využívají. Jednou za zápas si mohou vzít tzv. medical timeout, nebo-li zdravotní přestávku. Ta hráči dovoluje na omezený čas opustit kurt a využít lékařské ošetření.

Přesně to v Melbourne udělal Roger Federer v nedělním finále proti Rafaelu Nadalovi. Když soupeř vyrovnal skóre na 2:2 na sety, nezamířil ke své lavičce, ale rovnou do šaten.

Někteří tuto možnost kritizují. Tenisté i tenistky totiž často zranění jen předstírají a přeruší zápas, aby soupeře rozhodili a sami se zkoncentrovali na klíčové chvíle zápasu.

Federerova finálová pauza se nelíbila Petu Cashovi. "Je to podvádění, které

se toleruje. Je to podvádění v rámci pravidel, ale stejně to není v pořádku," prohlásila australská tenisová legenda v pořadu BBC Radio 5 Live.

Nádherná, strhující, nervydrásající bitva plná zvratů ve finále Australian Open přinesla triumf Rogera Federera, který se tak ještě nesmazatelněji zapsal do tenisové historie. V nezapomenutelném duelu dvou vracejících se velikánů udolal Španěla Rafaela Nadala v pěti setech 6:4, 3:6, 6:1, 3:6 a 6:3. Pětatřicetiletý Švýcar tak rozšířil svou rekordní sbírku grandslamových titulů už na osmnáct, v Melbourne uspěl popáté. Podívejte se na sestřih zápasu. Australian Open: Federer udolal v úchvatné bitvě Nadala v pátém setu

Švýcarský tenista si stejnou pauzu vzal i během vítězného semifinále proti krajanovi Stanislasu Wawrinkovi. Federer ale jakékoliv taktizování tvrdě odmítl. Bránil se tím, že jako hráč drží rekord v počtu zápasů bez zdravotní pauzy a že kvůli bolestem v noze byly tentokrát nezbytně nutné.

"Noha mě bolela od druhého kola (zápas s Noahem Rubinem - pozn. red.), ale zvládl jsme se s tím nějak vypořádat. V zápase se Stanem mě bolela třísla z obou stran. Pořád jsem s bolestí bojoval," ohlédl se čerstvý šampion za svými zdravotními komplikacemi v průběhu turnaje.

Nařčení ze zneužívání pravidel ho naštvalo. "Pravidla jsou od toho, aby se používala. Ne, aby se zneužívala. Myslím, že takhle se snažím chovat dvacet let své kariéry. Ta kritika je přehnaná. Jsem poslední člověk, který by si bral zdravotní přestávku. Nevím, o čem to mluví," ohradil se Federer.

Švýcarská legenda v neděli vybojovala jeden z největších triumfů kariéry. V noci po triumfu na Australian Open Federer slíbil oslavy ve stylu rockové hvězdy a vychutnával si v pořadí 18. grandslamový triumf.