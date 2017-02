Otřesený sudí po ráně do oka v Davis Cupu: Někteří hráči se chovají šíleně

Takový závěr daviscupového utkání prvního kola mezi Kanadou a Velkou Británií nečekal vůbec nikdo. Frustrovaný domácí tenista Denis Shapovalov po prohraném podání ve třetím setu odpálil plnou silou míček přímo do hlavy hlavního rozhodčího. Sudí Gabas skončil otřesený v nemocnici, sedmnáctiletý tenista byl okamžitě diskvalifikován. "Bylo to hrozné, vypadám jako Rocky Balboa," vyjádřil se k šokujícímu momentu arbitr.

Je považován za obrovský talent světového tenisu. A oprávněně. V minulé sezoně vyhrál wimbledonskou juniorku a při absenci Milose Raonice dostal šanci i v Davis Cupu proti Velké Británii.

V pátek rodák z Tel Avivu nestačil na Daniela Evanse, když se však jeho parťák z týmu Vasek Pospisil postaral o dva body pro domácí Kanadu, zbyl těžký úděl boje o klíčový třetí bod na 251. hráče planety Shapovalova.

VIDEO: Nešťastný moment kanadského tenisty Shapovalova

A proti daviscupovému vítězi z roku 2015 Edmundovi se mu nedařilo. První dva sety prohrál 3:6, 4:6, a když ve třetím setu přišel za stavu 1:1 o svůj servis, frustraci si hodlal vylít na míčku. Ten vzteky napálil směrem na tribunu, k jeho smůle však žlutá koule skončila v obličeji hlavního rozhodčího.

"Je to hrozné, strašně moc se stydím. Je mi tak trapně. Svůj tým jsem potopil. Rozhodčí mohl po tom úderu i oslepnut," smutnil nadějný tenista, který se sudímu se slzami v očích okamžitě po smolném úderu omlouval. Na porážce Kanady 2:3 a jisté účasti v baráži však již nic změnit nemohl.

Otřesený sudí se o pár chvil později snažil ohlásit konec zápasu a vítězství Velké Británie, povedlo se mu to však až na několikátý pokus.

Během sezony uhýbá míčům často



Francouzský hlavní rozhodčí strávil poté více než dvě hodiny v nemocnici. "Když jsem šel z kurtu, cítil jsem se hrozně, vypadal jsem jako Rocky Balboa. Měl jsem svým způsobem i štěstí, mohlo to dopadnout mnohem hůř. Beru prášky na bolest, tuhle chvíli mi je relativně dobře," pokračoval sudí.

"Někteří hráči se v této době chovají trošku šíleně. Viděl jsem, že Shapovalov je naštvaný a že se něco může stát, ale tohle už bylo vážně moc," pokračoval otřesený sudí, který se doma ve Francii podrobí dalším vyšetřením.

A dle svých slov to není poprvé, kdy musel uhýbat prudce vypáleným tenisákům. "Během sezony se musíme často vyhýbat letícím míčům, ale tentokrát jsem nedostal žádnou šanci. Na druhou stranu jsem rád, že to nedopadlo mnohem hůře. V nemocnici jsem sledoval finále Super Bowlu, musel jsem se nějak uklidnit," pokračoval zkušený arbitr.

Kanadskému tenistovi však jeho zkrat nevyčítal. "Byl velice sklíčený a pořád se mi omlouval. Volal mi i den poté, moc ho to mrzelo," říkal o incidentu Francouz.

Shapovalov zaplatil za svůj výstup nejen okamžitou diskvalifikací, ale i pokutou ve výši 5 600 liber. (asi 170 tisíc korun). Levou rukou hrajícího tenistu navíc podle všeho čeká i blíže nespecifikovaný zákaz činnosti.

K incidentu se vyjádřil i nehrající kapitán britského týmu Leon Smith. "Vystřelený tenisák si mi mihnul kolem hlavy a pak jsem jen viděl, jak ke mně jde Edmund. Postavil jsem se a až pak jsem si všiml, že hlavní rozhodčí dostal míčkem do hlavy. Bylo to hrozné, ale mohlo to dopadnout i hůř."

Podobným incidentem se "blýskl" v roce 1995 i Tim Henman, který vzteky neúmyslně trefil pro změnu sběračku míčků. "Bylo mi dvacet a udělal jsem velkou chybu. Budu si ji pamatovat do konce života. O Shapovalovi jsem slyšel, že je to dobrý kluk a pokud si z tohoto vezme ponaučení, bude to pro něj jen dobře," říká bývalý čtvrtý hráč světa.