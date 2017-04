Omluvenky? Nebude to trend, doufá Pála. Vondroušová hraje jak Federer

Kapitán Petr Pála je přesvědčen, že tradiční opory mu ve Fed Cupu chybějí jen výjimečně. Navzdory omluvenkám pro semifinále v USA nemá pocit, že by nejlepší české tenistky po pěti triumfech za posledních šest let už týmovou soutěž nechtěly hrát. O postup do finále bude hrát nezkušený tým, v němž žádná tenistka ještě nehrála ve Fed Cupu zápas za nerozhodnutého stavu. Boj o postup Pála přesto nepovažuje za beznadějný.

V sestavě chybějí Karolína Plíšková, Barbora Strýcová i Lucie Šafářová. Nejvýše postavenou hráčkou českého týmu je Kateřina Siniaková, které patří 38. příčka v žebříčku. V první stovce je ještě aktuálně 58. Kristýna Plíšková. "Jednou to vyšlo takhle na nás a je zbytečné se v tom babrat. Je dobré, že máme další holky. Co by za to jiné týmy daly," řekl Pála, který nominoval ještě Denisu Allertovou a talentovanou Markétu Vondroušovou.

Nepočítá s tím, že by se mu tolik omluvenek scházelo i pro další utkání. "Nemyslím si, že ty, co teď nehrají, tak už nechtějí hrát. Z těch rozhovorů nevyplynulo, že by to byl takový trend," poznamenal.

Jedničkou českého týmu na americké antuce bude dvacetiletá Siniaková, která na začátku roku vyhrála turnaj v čínském Šen-čenu. Úspěšně hraje i čtyřhry. "Věřím, že ji plně vytížím. Vzhledem k jejímu věku a k tomu, jak postupuje nahoru, si myslím, že je to dobrá věc. Na antuce umí hrát," řekl Pála.

Do dvouher by vzhledem k postavení na žebříčku měla nastoupit také Kristýna Plíšková. "Samozřejmě se to nabízí. Na antuce vyrostla, servírovat může na čemkoliv. Když bude dobře servírovat, tak to bude pro soupeřky nepříjemné," řekl kapitán. Dvojče zatím úspěšnější Karolíny chválil za výrazně zlepšený herní projev a stabilizaci výsledků.

Žolíkem může být sedmnáctiletá Vondroušová, která letos září zejména na turnajích ITF. Před podnikem WTA v Bielu, kde z kvalifikace postoupila zatím do druhého kola, měla bilanci 23 výher a čtyř porážek. "Má asi letos nejlepší skóre po Federerovi," poznamenal s úsměvem Pála.

Podle zákulisních informací, které český kapitán má, by Američanky měly nastoupit bez sester Williamsových i Madison Keysové. Hrát by měly Coco Vandewegheová, Lauren Davisová, Shelby Rogersová a Bethanie Matteková-Sandsová.

V této sestavě by sice byly Američanky o něco zkušenější a lépe postavené na žebříčku než české kvarteto, ale to nakonec nemusí hrát roli. "Na utkání se těším. Je to výzva. Nevím, jak je to dlouho, co jsme nebyli favoriti. Uděláme všechno pro to, aby se holkám jednotlivá utkání povedla. A třeba na konci bude svítit ta trojka," dodal Pála.

Na Floridu, kde se bude 22. a 23. dubna hrát, odletí v neděli. Z Prahy s ním poletí Kristýna Plíšková a Vondroušová, pokud některá z nich nepostoupí v Bielu do finále. Siniaková s Allertovou se do USA přesunou z turnaje v kolumbijské Bogotě.