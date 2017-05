Vondroušová zvládla kvalifikaci a na French Open ji čeká první grandslam

"Je to sen se dostat do hlavní. Je to můj první grandslam, takže si toho hodně vážím," řekla Vondroušová, vítězka letošního turnaje WTA v Bielu. V 1. kole v Paříži se utká s domácí Amandine Hesseovou, která dostala divokou kartu.

"Hrála jsem tady i první grandslam v juniorkách a mám k tomu dobrý vzpomínky," poukázala na rok 2014, kdy postoupila mezi juniorkami do semifinále.

Vondroušová porazila v posledním kole kvalifikace Rusku Annu Blinkovovou 6:1 a 6:4. V předešlých dvou zápasech kvalifikace ztratila v každém jen jeden game. "Vyšlo mi to neskutečně. Hrála jsem hodně dobře a až poslední set na mě padla nervozita a svazovalo mě to, ale dohrála jsem to," řekla rodačka ze Sokolova.

Výhra nad Blinkovovou byla pro Vondroušovou už její padesátou v sezoně, a to dohromady z kvalifikací i hlavních soutěží na turnajích ITF a WTA. "Je neskutečný, že to takhle jde. Jednou to asi skončí, ale doufám, že to dojde co nejdál," přála si.

Poslední krok nezvládla zkušená Hradecká, která podlehla Belgičance Alison Van Uytvanckové po setech 4:6 a 3:6.