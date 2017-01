Titul z Brisbane? Falešná forma na úvod, smála se po triumfu Plíšková

Lépe sezona ani začít nemohla, že?

„Asi ne. Teď už to může být jenom horší. (smích) Ale ne, začátek to je fakt dobrej na to, že jsem přípravu neměla úplně dobrou. Odehrála jsem tady pár dobrých zápasů, pár horší. Ale všechny jsem zvládla, takže fajn.“



Vaši přípravu narušila nemoc.

„Měla jsem silnou chřipku, brala jsem týden antibiotika. Nestihla jsem kvůli tomu domácí extraligu, před odletem do Austrálie jsem hrála jenom jednou.“



Takže to byla falešná forma na úvod.

„Přesně. (smích) Ale zase jsme v Brisbane byli pět dní předem, takže jsem aspoň tady trochu trénink doháněla.“



Z pěti zápasů jste předvedla čtyři nakládačky a jednu bitvu s Robertou Vinciovou. Jak vás uspokojila forma?

„Měla jsem vlastně skoro všechny soupeřky podobný, takže jsem nemusela vůbec měnit taktiku. Všechny mi svojí hrou vyhovovaly, teda až na Vinciovou, která mi zatopila nejvíc. To byl těžký zápas, který jsem mohla v klidu prohrát. I když jsem druhý a třetí set vyhrála 6:2, tak lehký to vůbec nebylo. Tenhle zápas jsem si trochu přetrpěla a tím jsem se i zlepšila, protože poslední dva zápasy jsem hrála líp a líp.“



Jak moc vás povedený začátek povzbudí do sezony?

„Je to důležitý. Začít blbě, zranit se nebo prohrát zápas z mečbolu, to nikomu nepomůže. Ale ani tohle neznamená, že se musí dařit celou sezonu. Ještě když jsem fakt tolik netrénovala, vyměnila jsem trenéra. Bylo tam pár změn, ale nakonec si všechno sedlo a všechno klape.“

ROZHOVOR S KAROLÍNOU PLÍŠKOVOU ČTĚTE V NEDĚLNÍM VYDÁNÍ DENÍKU SPORT.