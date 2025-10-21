Litvínov: Kolaps během 52 vteřin. Jsme furt na trestné, zlobil se navrátilec Kaše
Zmar, bída, zmar. Desátou porážku v řadě zapsal Litvínov. V dohrávce 6. kola Tipsport extraligy nechal body v Olomouci, kde vedl 2:1, ovšem soupeř během 52 sekund otočil skóre a poslední celek tabulky nejspíš přišel i o ten poslední kousek sebevědomí. To si naopak navyšují Hanáci, kteří triumfovali potřetí za sebou. „Pět přesilovek jsme sehráli hrozně a šestou jsme se štěstím proměnili, když si dali vlastňáka. Asi už se na to nemohli dívat,“ usmál se asistent Petr Svoboda. „Je to super, držíme se systému,“ lebedil si útočník Rok Macuh.
Desetibodová propast Litvínova na předposlední Kladno se po úterku nezmenšila. Ani výměna trenéra a návrat lídra Davida Kašeho do sestavy „Chezu“ nenakoply. Přitom v nástupu do druhé třetiny to s hosty vypadalo výborně. Theodor Pištek překonal pohotovou ránou Matěje Machovského. Mělo to být 1:3, jenže rozhodčí po coach´s challenge trefu odvolali kvůli Gutově bránění v brankovišti. „Tam se to lámalo,“ mínil olomoucký asistent Petr Svoboda.
Útočník se zapíchnul před gólmana, jenž neviděl na letící puk. S Litvínovem tento verdikt zamával. Za pár minut dostal rychle po sobě dva góly. Štěstí se od nich definitivně odvrátilo, neboť nahodilé nahození Roka Macuha v přesilovce se od brusle Davida Kašeho odrazilo za Čajanova záda. „Je špatné, že máme venku tolik vyloučených. Bohužel jsme furt na trestné. Ten odraz mě mrzí. Škoda, měli jsme to dobře rozehrané. Teď nejde nic moc na naši stranu,“ krčil rameny David Kaše.
Za necelou minutu bylo ještě hůř. Dravec Petr Fridrich se jednoduše protáhl před branku a bekhendem po ledě rozjásal domácí tribuny potřetí. Olomouc opět ukázala, že ji jen tak něco nezlomí a evidentně hodlá pořád překvapovat extraligu.
„Za dobu, co jsem byl v zahraničí, se tady nic nezměnilo. Vidíte urputnost, organizaci hry, parádní atmosféru. Nemůžeme mít šest vyloučených. V tom jsme nepoučitelní,“ hodnotil kouč poražených Jakub Petr. „Říká se, že úspěšné týmy, které v historii vyhrávaly medaile, si mohly dovolit maximálně jedno a půl vyloučení na zápas. To je jednoznačný vzkaz do kabiny,“ dodal.
Byli jsme laxní...
Olomoučtí tentokrát dokázali napravit slabší první třetinu, v níž dvakrát inkasovali. „Nevím, co si hráči mysleli. Naše nastavení nebylo jako v předchozích utkáních,“ nelíbilo se Svobodovi. „Byli jsme laxní,“ souhlasil Macuh. Za bohorovnost přišly tresty. Po brejku zacílil v pádu přesně najetý bek Adam Polášek a na Pláškovu povedenou střelu z mezikruží reagoval dorážkou u tyčky Nicolas Hlava. Ovšem tím Severočeši skončili. V prostřední části ještě ustáli přesilové hry soka, ale v poslední dvacetiminutovce si nechal sebrat z hrsti všechny body.
Byť se teprve blíží konec října, jejich situace v tabulce je kritická. A nejen tam. Pořád se neví, kdo si stoupne na střídačku namísto odvolaného Michala Broše. Nyní vedou tým bývalí asistenti Jakub Petr a František Ptáček, zlepšení výsledků se nicméně nedostavuje. Nevypadá to, že tohle jsou ti praví, co vyvedou mužstvo z hluboké krize. V ní se ocitl celý klub, jemuž vysychá pokladna a hrozí ztráta nejvyšší soutěže.
Trpí i tahoun Kaše, zvlášť když dlouho stál kvůli úrazu hlavy a potřebuje se dostat do ideální formy. „Mám za sebou jen dva tréninky,“ vykládal u kabiny. „Návrat po takovém zranění je vždycky obtížný. Po každém střetu nevím, co bude. Nedá se to odhadnout. Ale hlavní je, že můžu hrát hokej. Věřím, že se to zvedne a štěstí se může naklonit na naši stranu.“ doufal elitní útočník, jenž nastoupil v lajně s bratrem Ondřejem. Efekt jejich spojení prozatím nepřineslo.
Takže v pátek proti Liberci? K dispozici už bude po trestu kapitán Matúš Sukeľ. „Sestava se nám dává do kupy. I když odměna zatím není, už i ve Varech, kde jsme neměli žádného centra, jsme to měli dovést minimálně do prodloužení. Bohužel jsme se gólově neprosadili. Bez odměn se pracuje špatně i v jiných zaměstnáních. A nemyslím ty finanční. Ale zařvat si v kabině a podobně. Prostě si užít vítězství, Proto ten hokej děláme. Je to pořád stejné: Práce, práce, práce. To je náš program do dalších dnů,“ nastínil (dočasný?) kouč Petr další kroky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|5
Č. Budějovice
|16
|9
|0
|0
|7
|48:37
|27
|6
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|7
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|11
Sparta
|16
|6
|1
|0
|9
|43:42
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž