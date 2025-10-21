Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák poprvé proti Marchandovi. V akci Nečas či Hronek

»Pasta« se nemůže dočkat, až bude úřadovat na ledě.
»Pasta« se nemůže dočkat, až bude úřadovat na ledě.Zdroj: Profimedia
David Pastrňák se raduje ze své trefy
David Pastrňák z Bostonu překonává Vítka Vaněčka z Utahu
Brad Marchand a Aaron Ekblad slaví gól
Útočník Colorada Martin Nečas bojuje o puk v zápase proti Bostonu
Martin Nečas v utkání s Columbusem
Ondřej Palát v dresu New Jersey Devils
Ondřej Palát v utkání proti Columbusu
9
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Davida Pastrňáka čeká v NHL pikantní souboj Poprvé nastoupí jako soupeř Brada Marchanda v duelu proti Floridě, ten si připíše premiéru proti Bruins. Martin Nečas s Coloradem usiluje o body v Utahu, Filip Hronek bez jmenovce Filipa Chytila hraje proti Crosbyho družině na ledě Pens. Ondřej Palát měří síly s Torontem. Dostane se tentokrát do sestavy Oilers David Tomášek? Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.364.152.63Detail
LIVE
--Tipsport2.754.142.28Detail
LIVE
--Tipsport1.764.463.97Detail
LIVE
--Tipsport2.524.042.5Detail
LIVE
--Tipsport1.654.64.54Detail
LIVE
--Tipsport3.144.12.08Detail
LIVE
--Tipsport2.264.12.8Detail
LIVE
--Tipsport2.24.092.9Detail
LIVE
--Tipsport1.884.33.58Detail
LIVE
--Tipsport34.122.13Detail
Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Jack EichelVegas6101677
2.Mark StoneVegas2111362
3.Dylan LarkinDetroit561169
4.Mark ScheifeleWinnipeg731065
5.Nathan MacKinnonColorado6410610
6.Kirill KaprizovMinnesota55107-4
7.Martin NečasColorado4610610
8.Matt BoldyMinnesota46107-1
9.Mitchell MarnerVegas281079
10.Seth JarvisCarolina63963
Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina6320124:1510
2Detroit6410120:1410
3Montreal7320225:2010
4Washington6310217:128
5Devils5400119:158
6Pittsburgh6400218:158
7Flyers6211218:167
7Toronto6211222:207
9Rangers8301416:157
10Boston7210421:226
11Florida7300415:206
12Columbus5200314:154
13Islanders5200316:194
13Buffalo6200415:184
15Tampa6102316:214
16Ottawa6110420:304
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas7412030:2012
    2Colorado6501021:1011
    3Winnipeg6500123:1310
    4Utah6310217:138
    4Chicago7212222:188
    6Vancouver6310220:178
    7Seattle Kraken6122118:198
    8Minnesota7211320:237
    9Dallas5210219:186
    10St. Louis5300215:186
    11Nashville6202215:196
    12Edmonton6201315:185
    13Anaheim5111214:185
    14Kings6012317:244
    15San Jose5002313:252
    16Calgary7010612:272
      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů