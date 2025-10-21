NHL ONLINE: Pastrňák poprvé proti Marchandovi. V akci Nečas či Hronek
Davida Pastrňáka čeká v NHL pikantní souboj Poprvé nastoupí jako soupeř Brada Marchanda v duelu proti Floridě, ten si připíše premiéru proti Bruins. Martin Nečas s Coloradem usiluje o body v Utahu, Filip Hronek bez jmenovce Filipa Chytila hraje proti Crosbyho družině na ledě Pens. Ondřej Palát měří síly s Torontem. Dostane se tentokrát do sestavy Oilers David Tomášek? Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Jack Eichel
Vegas
|6
|10
|16
|7
|7
|2.
|Mark Stone
Vegas
|2
|11
|13
|6
|2
|3.
|Dylan Larkin
Detroit
|5
|6
|11
|6
|9
|4.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|7
|3
|10
|6
|5
|5.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|6
|4
|10
|6
|10
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|5
|5
|10
|7
|-4
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|4
|6
|10
|6
|10
|8.
|Matt Boldy
Minnesota
|4
|6
|10
|7
|-1
|9.
|Mitchell Marner
Vegas
|2
|8
|10
|7
|9
|10.
|Seth Jarvis
Carolina
|6
|3
|9
|6
|3
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|6
|3
|2
|0
|1
|24:15
|10
|2
Detroit
|6
|4
|1
|0
|1
|20:14
|10
|3
Montreal
|7
|3
|2
|0
|2
|25:20
|10
|4
Washington
|6
|3
|1
|0
|2
|17:12
|8
|5
Devils
|5
|4
|0
|0
|1
|19:15
|8
|6
Pittsburgh
|6
|4
|0
|0
|2
|18:15
|8
|7
Flyers
|6
|2
|1
|1
|2
|18:16
|7
|7
Toronto
|6
|2
|1
|1
|2
|22:20
|7
|9
Rangers
|8
|3
|0
|1
|4
|16:15
|7
|10
Boston
|7
|2
|1
|0
|4
|21:22
|6
|11
Florida
|7
|3
|0
|0
|4
|15:20
|6
|12
Columbus
|5
|2
|0
|0
|3
|14:15
|4
|13
Islanders
|5
|2
|0
|0
|3
|16:19
|4
|13
Buffalo
|6
|2
|0
|0
|4
|15:18
|4
|15
Tampa
|6
|1
|0
|2
|3
|16:21
|4
|16
Ottawa
|6
|1
|1
|0
|4
|20:30
|4
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|7
|4
|1
|2
|0
|30:20
|12
|2
Colorado
|6
|5
|0
|1
|0
|21:10
|11
|3
Winnipeg
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|10
|4
Utah
|6
|3
|1
|0
|2
|17:13
|8
|4
Chicago
|7
|2
|1
|2
|2
|22:18
|8
|6
Vancouver
|6
|3
|1
|0
|2
|20:17
|8
|7
Seattle Kraken
|6
|1
|2
|2
|1
|18:19
|8
|8
Minnesota
|7
|2
|1
|1
|3
|20:23
|7
|9
Dallas
|5
|2
|1
|0
|2
|19:18
|6
|10
St. Louis
|5
|3
|0
|0
|2
|15:18
|6
|11
Nashville
|6
|2
|0
|2
|2
|15:19
|6
|12
Edmonton
|6
|2
|0
|1
|3
|15:18
|5
|13
Anaheim
|5
|1
|1
|1
|2
|14:18
|5
|14
Kings
|6
|0
|1
|2
|3
|17:24
|4
|15
San Jose
|5
|0
|0
|2
|3
|13:25
|2
|16
Calgary
|7
|0
|1
|0
|6
|12:27
|2