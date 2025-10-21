Sparta - Třinec 1:4. Třígólová show Ocelářů v závěru, Litvínov podesáté v řadě prohrál
Velkou show předvedli hokejisté Třince proti Spartě. Ještě v polovině třetí třetiny byl stav zápasu nerozhodný (1:1), Oceláři pak ale odstartovali pětiminutovou jízdu, kterou gólem na 4:1 v oslabení do prázdné brány dokonal Michal Kovařčík. Trápící se Litvínov podesáté v řadě prohrál, tentokrát v Olomouci. České Budějovice padly doma s Hradcem Králové.
České Budějovice - Hradec Králové 0:3
Hradec Králové zvítězil v Českých Budějovicích 3:0 a připsal si šestou výhru za sebou. Dvěma góly a asistencí k tomu přispěl Aleš Jergl a tři body za branku a dvě přihrávky zaznamenal také Martin Kohout. Slovenský gólman Stanislav Škorvánek vychytal čtvrtou nulu v sezoně. Motor prohrál čtvrtý z posledních pěti duelů.
Olomouc - Litvínov 3:2
Olomouc porazila doma Litvínov 3:2. Na góly hostujících Adama Poláška a Nicolase Hlavy odpověděli Karel Plášek a Rok Macuh. Skóre poté v čase 45:46 obrátil ve prospěch Hanáků Petr Fridrich. Olomouc zvítězila potřetí v řadě, naopak poslední Verva natáhla sérii porážek už na deset utkání.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|5
Č. Budějovice
|16
|9
|0
|0
|7
|48:37
|27
|6
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|7
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|11
Sparta
|16
|6
|1
|0
|9
|43:42
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž