Sparta - Třinec 1:4. Třígólová show Ocelářů v závěru, Litvínov podesáté v řadě prohrál

Oceláři slaví branku v síti Sparty
Hokejisté Olomouce po obratu zvítězili nad Litvínovem
Hokejisté Hradce se radují ze třetí branky proti Českým Budějovicím
Brankář Litvínova Pavel Čajan v akci proti Olomouci
Tipsport extraliga
Velkou show předvedli hokejisté Třince proti Spartě. Ještě v polovině třetí třetiny byl stav zápasu nerozhodný (1:1), Oceláři pak ale odstartovali pětiminutovou jízdu, kterou gólem na 4:1 v oslabení do prázdné brány dokonal Michal Kovařčík. Trápící se Litvínov podesáté v řadě prohrál, tentokrát v Olomouci. České Budějovice padly doma s Hradcem Králové.

České Budějovice - Hradec Králové 0:3

Hradec Králové zvítězil v Českých Budějovicích 3:0 a připsal si šestou výhru za sebou. Dvěma góly a asistencí k tomu přispěl Aleš Jergl a tři body za branku a dvě přihrávky zaznamenal také Martin Kohout. Slovenský gólman Stanislav Škorvánek vychytal čtvrtou nulu v sezoně. Motor prohrál čtvrtý z posledních pěti duelů.

Olomouc - Litvínov 3:2

Olomouc porazila doma Litvínov 3:2. Na góly hostujících Adama Poláška a Nicolase Hlavy odpověděli Karel Plášek a Rok Macuh. Skóre poté v čase 45:46 obrátil ve prospěch Hanáků Petr Fridrich. Olomouc zvítězila potřetí v řadě, naopak poslední Verva natáhla sérii porážek už na deset utkání.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec151021249:3135
2Brno16902543:4229
3Plzeň15812433:2528
4Olomouc16901640:4028
5Č. Budějovice16900748:3727
6Pardubice16721646:3826
7Vítkovice15631546:3825
8Liberec16801737:3625
9Mountfield15540638:3423
10K. Vary16701835:3922
11Sparta16610943:4220
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov162011324:577
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

