Vondroušová drtí soupeřky a stoupá žebříčkem. Ani Plíšková si nevedla líp

Sedmatřicet vítězných zápasů, jen čtyři porážky. Dva turnajové triumfy, dvě finálové účasti. Ano, všechno na turnajích nižší kategorie ITF a proti soupeřkám z nižších pater světového žebříčku. Ale přesto…

Suverenita, s kterou bývalá juniorská světová jednička odklízí své soupeřky z cesty, zdaleka není náhodná. A ve čtvrtek to čerstvá fedcupová reprezentantka dokázala, když se dočkala svého životního úspěchu. Ve druhém kole turnaje ve švýcarském Bielu z kurtu vyhnala šedesátou hráčku planety - Němku Anniku Beckovou 6:1, 6:3.

VÝSLEDKY VONDROUŠOVÉ V SEZONĚ 2017 TURNAJ FÁZE Biel (WTA) čtvrtifnále *(probíhá) Croissy (ITF) semifinále Clare (ITF) finále Perth2 (ITF) čtvrtfinále Perth (ITF) finále Grenoble (ITF) vítězka Stuttgart (ITF) vítězka

„Jsem moc šťastná. Už v kvalifikaci jsem měla těžké zápasy, takže jsem byla ráda jen za to, že jsem prošla do hlavní soutěže,“ konstatovala tenistka, která ve čtvrtfinále změří síly s další nominovanou tenistkou do fedcupového semifinálového klání proti Spojeným státům Kristýnou Plíškovou.

„Týna tady hraje velmi dobře. Já půjdu na kurt s tím, že nemám co ztratit,“ uvedla pro Tennis Arenu vycházející česká hvězdička.

Vondroušová si díky životnímu turnaji zajistí velký skok žebříčkem. V pondělí by se její jméno mělo objevit okolo 180. místa, což jí garantuje možnost bojovat v grandslamových kvalifikacích.

Radost z parádních výsledků své svěřenkyně neskrýval ani kouč Jiří Hřebec. „Píšeme si po zápasech. Toho jen tak něco nedojme, ale napsal mi, že jsem Beckové vyprášila kožich a gratuloval mi,“ říkala šťastná Vondroušová.

Pro srovnání. Petře Kvitové i Barboře Strýcové patřily ve věku Vondroušové pozice v polovině druhé stovky světového žebříčku, Lucie Šafářová i Karolína Plíšková se pohybovaly ve třetí stovce. Všem statistikám se vymyká Nicole Vaidišová, které v necelých osmnácti letech patřila devátá příčka.

Těžko překonatelnou rekordmankou je Martina Hingisová. V šestnácti letech pěti měsících se stala nejmladší světovou jedničkou v historii.

Vondroušová: Fed Cup? Strašně moc se těším

Tenistka I. ČLTK Praha si díky skvělým výkonům a absencím Karolíny Plíškové, Petry Kvitové, Lucie Šafářové, Barbory Strýcové a Lucie Hradecké vysloužila i vůbec první nominaci do fedcupového týmu. Semifinálový duel proti Spojeným státům čeká české tenistky již příští víkend.

„Za šanci od pana Pály jsem ráda. Strašně moc se těším,“ řekla tenistka, která bude o postup do fedcupového finále bojovat po boku Kateřiny Siniakové, Denisy Allertové a Kristýny Plíškové.

Fantastické výkony české tenistky podtrhuje fakt, že celou druhou polovinu minulé sezony musela vynechat kvůli problémům s loktem.

České tenistky ve věku Vondroušové

JMÉNO NA ŽEBŘÍČKU Petra Kvitová 152. Karolína Plíšková 223. Lucie Šafářová 195. Nicole Vaidišová 9. Barbora Strýcová 141.

"Zranění se neurodilo ze dne na den, ruka mě začala bolet postupně a postupem času už jsem nemohla vůbec podávat. Byla jsem na několika injekcích, což mi nepomáhalo. Poté jsem dostala nějaké prášky, což na týden pomohlo, avšak poté se bolest opět vrátila," vzpomíná na těžké období česká naděje.

Sezonu 2017 zahájila z konce čtvrté stovky světového žebříčku, první přemožitelku našla až po 21 vyhraných zápasech v řadě.

„Baví mě víc koukat na chlapy než na holky. Ti chodí hodně na síť, holky jenom bouchají zezadu. To mě nebaví. Hrála jsem i fotbal s klukama. Ale tenis vyhrál, je lepší být na kurtu sama,“ říkala před časem česká tenistka.

„Její největší devízou je, že dokáže hrát rychle po odskoku, to je těžké se naučit. Rychlost pak soupeřkám dělá problémy. Výborně se i hýbe, momentálně si myslím, že nemá skoro žádnou slabinu,“ hodnotil hru své bývalé svěřenkyně kouč Kubík.

„Jednou bych si chtěla zahrát Wimbledon, a třeba ho i vyhrát,“ zasnila se Vondroušová. Teď je svému snu zase o kousek blíž…