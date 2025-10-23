Z nechtěného Košťálka je bombarďák. Pomohl mu odchod do Vítkovic, líčí Sedlák
V extralize nenajdete schopnějšího střelce v přesilovce než Jana Košťálka. Hned pět gólů v početní převaze nese jeho autorství. Pardubický bek celkově šestou trefou sezony pomohl rozkreslit nakonec velmi povedené vystoupení Dynama, to v předehrávce 17. kola povalilo Motor 5:2.
Občas se to tak vyvine. Pokud od někoho očekáváte moc, nepřijde to. Zatímco v obráceném gardu ano. S Janem Košťálkem se do pardubické defenzivní skládačky nepočítalo, už minulou sezonu strávil ve Vítkovicích na hostování, přesto se s nástupem nových koučů uskutečnil jeho návrat. Jen se mu vzhledem k velkým letním nákupům nepřisuzovala klíčová role.
Vida, teď ji Košťálek pevně drží a působí dojmem, že ji rozhodně nemíní upustit. Podle Lukáše Sedláka Košťálkovi vítkovický azyl pomohl. „Myslím si upřímně, že mu to prospělo. Kolikrát vám taková odbočka může pomoci, pokud to vezmete za správný konec,“ domnívá se kapitán Dynama.
Což se právě v Košťálkově případě stalo. „Koště dělá na ledě většinou správná rozhodnutí ve smyslu, kdy víc podpořit útok a kdy spíš bránit. Tohle podle mě hraje maličko jinak než předtím a dělá to z něj daleko lepšího hráče,“ chválí parťáka stálý účastník světových šampionátů.
Nejvíc svítí čísla: 16 zápasů, 15 bodů, 6 gólů, 9 asistencí. Za takové účetnictví by se denně modlili leckteří osvědčení útočníci. Třicetiletý zadák produkuje numera z palety nejlepších ofenzivních hráčů. V posledních bitvách si navykl na gólovou palbu, ze čtyř minulých kol vyprodukoval stejný počet přesných zacílení. A jak už bylo zmíněno, v přesilovce není lepšího kanonýra. Košťálek pálí hlava nehlava a s patřičným sebevědomím.
V extraligové produktivitě už se vyšvihl na šestou pozici. Považte, vykazuje stejné body jako nejlepší sparťan Filip Chlapík, jenž má o duel navíc. To už je něco. „Honza má výbornou střelu, my chceme a potřebujeme, aby střílel pokaždé, kdy to dostane na volej. Někdy to propálí, jindy se to od někoho odrazí, což je super. Ať takhle střílí dál,“ přeje si Sedlák.
Článek pokračuje pod infografikou.
Koštálek je při zranění Petera Čerešňáka první volbou v přesilovkovém komandu Dynama, důvěru splácí maximálně. Co je důležité, i když třeba první dvě, tři rány vyjdou vniveč, zkusí to znovu. Jana Strmeně překonal na konci prvního dějství nepříjemnou dělovkou těsně nad betonem.
A jak říká Sedlák, vyrostl ve špičkového komplexního hráče. „Koště hodně boduje a body pomáhají každému, ale do celkového obrazu mu pomáhá právě i defenzivní činnost, přece jen je to obránce. Potřebujete ho silného v soubojích a v tomhle udělal obrovský krok dopředu,“ tvrdí přesvědčivě.
I pro kouče Filipa Pešána má velký význam, že se Košťálek zlepšil v mnoha jiných ohledech, v nichž dříve neexceloval. „Doufám, že Honzovi výborný začátek sezony vydrží, je produktivní. Oproti své historii je organizovaný i defenzivně, zatím s ním panuje velká spokojenost,“ pokračuje šéf pardubické střídačky.
K tomu přidal ještě další zajímavý postřeh. Má za to, že Košťálka posunula kupředu i slova trenérů reprezentace, do níž v předchozí sezoně nejednou naskočil. „Než jsme sem Honzu znovu podepsali, měli jsme s ním hovory o tom, jak tu s ním budeme pracovat, co od něj očekáváme a v čem se musí zlepšit. Podobné informace získal i od trenérů národního týmu. Takže si to všechno uvědomuje a snaží se na všem pracovat,“ těší Pešána.
Východočeši po sadě domácích neduživých výkonů, které střídali s houževnatějšími představeními venku, se na vlastním zimáku konečně předvedli v žádoucím hávu. Ačkoli inkasovali jako první, důsledností, držením systému a herní organizace, podpořenou vydanou energií po celé ploše soka s chutí přejeli.
Po takové hře fanoušci dlouho volali. Ostatně i trenéři a hráči. „Musíme se soustředit na to, jak naše zápasy vypadají. Doma s Libercem (0:5) to bylo špatné, ale třeba předtím v Hradci jsme dostali gól až těsně před koncem. Spíš řešíme, jakým stylem hrajeme, než to, zda se vyhraje, nebo prohraje. Až budeme v plné síle, věřím, že to taky bude něco jiného,“ doufá Sedlák.
Góly v přesilovce
- 5 - Jan Košťálek (o, Pardubice)
- 4 - Marek Kalus (ú, Vítkovice), Jakub Flek (ú, Kometa)
- 3 - Šimon Stránský (ú, Kometa), Ondřej Kovařčík (ú, Třinec), Nicolas Jones (ú, Karlovy Vary), Peter Čerešňák (o, Pardubice), Markus Nenonen (ú, Plzeň), Adam Měchura (ú, Plzeň)
Body v přesilovce
- 1. Jan Košťálek (o, Pardubice) - 11 (5+6)
- 2. Šimon Stránský (ú, Kometa) - 8 (3+5)
- 3. Nick Olesen (ú, Motor ČB) - 8 (2+6)
- 4. Róbert Lantoši (ú, Motor ČB) - 7 (2+5)
- 5. Lukáš Sedlák (ú, Pardubice) - 7 (1+6)
Body obránců
- 1. Jan Košťálek (Pardubice) - 15 (6+9)
- 2. Tomáš Cibulka (Motor ČB) - 11 (4+7)
- 3. Jakub Krejčík (Sparta) - 10 (1+9)
- 4. Petr Zámorský (Plzeň) - 8 (2+6)
- 5. Libor Zábranský (Kometa) - 8 (2+6)
- 6. Samuel Kňažko (Vítkovice) - 8 (2+6)
- 7. Miguel Tourigny (Pardubice) - 8 (2+6)
- 8. Daniel Gazda (Pardubice) - 8 (2+6)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|3
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|4
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|5
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Vítkovice
|16
|6
|3
|2
|5
|50:43
|26
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
Sparta
|17
|6
|2
|0
|9
|48:46
|22
|11
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž