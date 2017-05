Wozniacká se navzdory kanáru na antuce hledá: Jsem tu, abych získávala tituly

Zápas jste začala skvěle, získala jste devět her v řadě. V čem byla vaše největší síla?

„Výborně jsem podávala a dobře se hýbala. Na první zápas na antuce to bylo dobré.“

V chladu a větru jste ve druhé sadě neudržela náskok 3:0 a soupeřka srovnala na 4:4…

„Pokazila jsem si to sama. Začala jsem hrát moc pasivně, defenzivně a nechala ji dostat se zpět do hry. Pořád ještě hledám rytmus na antuce. Loni jsem měla zraněný kotník a na tomto povrchu vlastně teď znovu začínám.“

Minulý týden jste se v Monaku potkala s Petrou Kvitovou, která se po prosincovém přepadení zotavuje ze zranění levé ruky a stále není jasné, kdy se vrátí. Neprozradila vám to?

„Jsme kamarádky, tak jsme si trochu popovídaly. Bylo fajn vidět, že je v pohodě. Podle mě je už i v dobré fyzické kondici, hlavně aby se přes tu událost přenesla psychicky. Snad se brzy vrátí.“

V Praze jste od pátku. Co jste tady všechno stihla?

„Byla jsem ve městě, zapinkala jsem si i tenis s dětmi. Bylo to moc fajn. Vrátila jsem se trochu do dětství.“

Turnajové jednička Karolína Plíšková je mimo hru. Doufáte, že získáte v Praze titul?

„Novou sezonu jsem slušně začala, mám dobrý rok a ráda bych v tom pokračovala. Jsem tady proto, abych získávala tituly.“