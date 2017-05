Šafářová v Praze bojuje po nemoci: Myslím na návrat do desítky

Lucie Šafářová myslí směle na návrat do světové desítky. Bývalá pátá tenistka žebříčku cítí, že už se může rovnat nejlepším a krok za krokem touží stoupat zpátky. Přidat další body může na Prague Open a doufá, že zopakuje loňskou cestu za titulem, i když do Stromovky přijela po angíně.

Letos se třicetiletá Šafářová už v únoru probojovala do finále halového turnaje v Budapešti a v pořadí dvouhry WTA si polepšila z 63. místa na současné 37. "Dostala jsem se zpět do kondice. Rok jsem začala dobře. Jsem na dobré cestě zase zpátky, kde bych chtěla být. Musím být trpělivá a makat," řekla Šafářová.

Levou rukou hrající tenistka míří vysoko. "První cíl je dvacítka," začala mluvit o svých ambicích a plynule pokračovala: "Vrátit do desítky, to by bylo něco, na čem pracujeme, ale musí se to brát krok po kroku. Ukázala jsem si, že mám zase výkonnost být mezi hráčkami desítky. Musím ale hrát stabilně výborně celou sezonu, což není jednoduché. Věřím tomu, že se mi to podaří, proto tu jsem, proto makám."

Rok 2015 sice zakončila devátá, ale už na jeho konci měla zdravotní problémy, které se s ní vlekly loňskou sezonu. Proto se žebříčkově propadla. Jediným světlým momentem minulého roku ve dvouhře byl triumf v Praze. Teď by na něj ráda navázala. "Bylo by krásné to zase dotáhnout, ale cesta je dlouhá. Pražský turnaje je vždy velmi silně obsazen, takže to není lehký úkol," konstatovala brněnská rodačka.

Těžký boj se slovenskou tenistkou

V prvním kole potřebovala tři sety a přes dvě hodiny, aby přešla přes Slovenku Kristinu Kučovou po výhře 3:6, 7:5 a 6:3. "Je krásné hrát zase v Praze," usmála se svěřenkyně kouče Františka Čermáka a finalistka antukového French Open z roku 2015.

Před turnajem jí ale jako loni do smíchu úplně nebylo. Po akci v Charlestonu léčila natažený stehenní sval a minulý týden ležela v posteli. "S angínou. Antibiotika jsem dobrala předevčírem," prozradila.

Ke konci duelu s Kučovou už dýchala ztěžka. "Antibiotika hodně oslabují. Před zápasem jsem nevěděla, co od sebe čekat. Na to, že jsem byla týden v posteli, jsem to zvládla nakonec dobře," oddechla si.

Na kurtu se jinak cítila bez omezení. "Doufám, že jsem nemoci už zase zahnala," zaklepala. I když by znovu ráda útočila na titul, vzhledem k omezení v přípravě od sebe nic zásadního neočekává. "A to pak bývá většinou dobré," řekla.

Opět si pochvalovala publikum. Ač se zápas protáhl do chladného podvečera, často se z tribun ozývalo skandování jejího jména. "Je krásné, kolik lidí nás přijde podpořit," děkovala. V hledišti měla sestřenici a kamarády, rodiče přijedou případně na závěrečná kola. "Takže se k tomu musím propracovat, aby přijela rodina," dodala.