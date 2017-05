Praha přišla o českou obhájkyni. Šafářová odstoupila kvůli nemoci

Tenistka Lucie Šafářová odstoupila z turnaje J&T Banka Prague Open ve Stromovce a končí tak obhajoba jejího loňského titulu. Šafářová se v minulém týdnu léčila se spálovou angínou, v prvním kole sice zvládla zápas se Slovenkou Kučovou, ale dál už jí zdravotní stav pokračovat nedovolí. Do čtvrtfinále tak bez boje postupuje její dnešní plánovaná soupeřka Kristýna Plíšková.

„Bohužel jsem se minulý týden trápila se spálovou angínou, chodila jsem na injekce. I když jsem se včera pokoušela hrát a i to vítězně dopadlo, bohužel stav se mi zhoršil a musím odstoupit,“ prohlásila Šafářová.

Už před rokem hrála Šafářová v Praze po nemoci a tehdy nakonec turnaj vyhrála. Teď se však její tělo s nemocí, kterou léčila antibiotiky, nestačilo rychle vyrovnat.

„Nebylo ideální hrát takhle brzo po antibioticích, ale říkala jsem si, že to zkusím, že to třeba bude dobré,“ líčila Šafářová. „Ale necítila jsem se ideálně, neměla jsem dost tréninku, včera jsem se s tím ještě poprala… Hrozně mě to mrzí, velmi jsem se těšila, obhajovala jsem titul, zdraví mě bohužel nepustilo.“

Šafářová se před dvěma lety dostala do finále French Open a prožívala nejlepší měsíce kariéry. Na přelomu let 2015 a 2016 však ztratila půl roku kariéry kvůli bakteriální infekci. I proto je na sebe teď opatrná.

„Musím se dívat na zdraví. Pro mě angínou, baketriální infekcí začala ta nemoc. Je tu i trošičku strach, aby se znovu neaktivovala artritida, co jsem měla. Faktorů ze zdravotního hlediska bylo víc,“ uvedla Šafářová.

Přesto zatím doufám, že bude fit na příští turnaj v Madridu, kterým už v sobotu začíná hlavní část antukové sezony.

„Pokud bych se byla schopná za těch pár dní dát dohromady nebo mi dají pozdější start, zkusila bych to,“ uvedla Šafářová. „Když ne tam, tak doufám turnaj v Římě a pak Paříž.“