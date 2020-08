Hororový pád ve finiši: Štybarův parťák bojuje o život, šéf volá po vězení

Dojezd první etapy závodu WorldTour Kolem Polska skončil hrozivým pádem několika jezdců. V souboji o prvenství natlačil Nizozemec Dylan Groenewegen krajana Fabia Jakobsena těsně před cílovou páskou k bariéře. Ten ji v plné rychlosti přeletěl a narazil do fotografa. Další jezdci popadali o převrhnuté zábradlí.

„Od Groenewegena to byl zločin. Za tohle by měl jít do vězení,“ řekl šéf Jakobsenova týmu Deceuninck-Quick-Step, za kterou jezdí i Zdeněk Štybar, Patrick Lefevere.

Groenewegen byl z prvního místa dodatečně diskvalifikován a vítězem byl vyhlášen Jakobsen, který byl v bezvědomí převezen vrtulníkem do nemocnice.

Stáj zatím vydala pouze vyjádření, že je 23letý jezdec v péči lékařů, podle zpráv cyklistických médií je v bezvědomí ve velmi vážném stavu, ale naživu.

„Dělali jsme všechno, co jsme mohli, ale bylo to velmi těžké. Jde o vážné poranění hlavy, má zlomené obě čelisti, takže byly i problémy s intubací,“ řekla lékařka závodu Barbara Jerschinová. „Srdce funguje dobře, je stále naživu, je s námi a doufáme, že vyhraje,“ dodala pro server NazosiePL.

K incidentu došlo přesně rok poté, kdy po pádu ve stejném závodě zahynul dvaadvacetiletý Belgičan Bjorg Lambrecht, který v třetí etapě narazil do betonové propusti. Jeho památku si celý peloton připomněl před startem dnešní etapy, jež měřila téměř 200 kilometrů.