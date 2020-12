Novotný: Vémolův soupeř? Kdo si pustí hymnu vrahů, nemá u nás šanci

Zdálo se to jako hotová věc. Omyl. Příštím soupeřem Karlose Vémoly rozhodně nebude Aziz Karaoglu. Český šéf organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný v obsáhlém rozhovoru vysvětlil důvody, proč se s německým ranařem nedohodl. Navíc se později ukázalo, že by jej do zápasu nenechal nastoupit kvůli kauze, kterou měl v polské stáji KSW. „Jestli si někdo úmyslně pustí hymnu vrahů, u nás nemá co dělat,“ říká jasně promotér.

Poprask, po kterém následoval vyhazov z organizace, tučná pokuta a zákaz činnosti. Řeč je o situaci, která nastala po turnaji KSW 35 v květnu 2016. Polská organizace nechala v hlavním zápase proti sobě nastoupit polskou legendu Mameda Chalidova proti německému tvrďákovi jménem Aziz Karaoglu.

Jednalo se o velmi zajímavý střet. Mnozí tvrdili, že jej vyhrál vyzyvatel Karaoglu, ač rozhodčí přisoudili vítězství šampionovi Chalidovovi. Později ale několik fanoušků upozornilo, že poražený nastupoval do klece za tónů písně „Na'am Qaatil“, která je pomyslnou hymnou Islámského státu.

Promotéři jednali rázně. Konec v KSW, pokuta 147 000 liber (4,2 milionu korun) a zákaz činnosti. Německý bojovník si opravdu tři roky nezazápasil, teprve loni v listopadu bojoval na akci KOK (King of Kings). 30. prosince měl být soupeřem Karlose Vémoly na akci Oktagon 20. K tomu ale nedojde, jak prozradil Ondřej Novotný, promotér hlavní česko-slovenské organizace.

Včera se zdálo z vyjádření Karlose Vémoly, že je jeho další soupeř jasný. Tedy, že jím bude Aziz Karaoglu. Ale nakonec tomu tak není, že?

„Je to křehký byznys a dokud není podepsaná smlouva, není to nikdy jisté. Když ti kluci nemají podepsanou smlouvu, jsou schopní cuknout pár hodin před zápasem. I s celými týmy. Kultura se v tomto směru zlepšuje, ale pořád je nijaká. S Karlosem jsme si potvrdili, že by do toho šel, což ale neznamená, že je zápas domluvený. Vždycky je to tak, že si to nejprve potvrdím s jednou stranou, pak s druhou. A když je vše domluvené, dáme si finální ano. Ale to v tomto případě neproběhlo. Karlos se prostě unáhlil, protože potřebuje být vždycky o krok napřed. Tím to vzniklo.“

U Němce Karaoglua jsme později zjistili, že byl z KSW propuštěn kvůli podezření z propagace islámského radikalismu, protože do posledního zápasu v polské organizaci nastupovat na hmynu Islámského státu. O tom jste při dojednávání zápasu nevěděl?

„Ne, vůbec a neřešil jsem to. Dozvěděl jsem se o tom později. Karaoglu mi napsal, že měl nějaký problém, když jsme to začali domlouvat napevno, což bylo předevčírem v noci. Začali jsme se bavit, jaký ten problém byl, a v tu chvíli jsme došli k tomu, že Aziz zápas nejprve chtěl, ale potom ho shodil. Pak mi volal ještě jiný jeho manažer, který k němu má asi nejblíž. Začali jsme se bavit, proč nemůže zápasit, tím pádem jsem utlumil hledání nějakého politického problému. A vlastně jsme se nedohodli na sportovní stránce věci. Tím to skončilo. No ale Karlos samozřejmě nevydržel a začal ohlašovat zápas sám od sebe. A z toho pak vznikl tento problém. Problémy Azize jsem přestal řešit v momentě, kdy jsem už neměl zápas.“

Vémola tedy o zrušené dohodě s Němcem nevěděl.

„Ne. Začal jsem hledat někoho jiného a Karlosovi jsem vědět nedával, protože to dělám vždycky, abych bojovníky zbytečně neterorizoval tím, že se jim soupeř změní. Zatlačil jsem na pilu, abych rychle někoho našel a rovnou mu mohl zavolat: Tenhle to nebude, ale mám pro tebe jiného. A s Karlosem je to těžké, je to jeden ze dvou lidí střední váhy, kterého máme ve světové stovce. Machmud Muradov je 45., Karlos je asi 68. A v první stovce jsou většinou lidé, kteří mají smlouvu u někoho, kdo nepřipouští zápasy jinde. A to samé se týká skoro i druhé stovky. Takže sehnat někoho, kdo je v uznávaných žebříčcích opravdu vysoko, je vzácný, drahý a prostě těžký.“

Říkáte, že jste se nedohodli na sportovní stránce. Na čem konkrétně?

„Nedohodli jsme se na čase. Aziz asi pořád věří, že se to vysvětlí, nebo že začne někde zápasit v Evropě. Taky chtěl obrovské prachy, ty bych byl možná nakonec schopný skousnout kvůli kvalitě toho zápasu, ale nedohodli jsme se na datu.“

Když jste se pak dozvěděl o kauze s jeho nástupovou písní, co by to pro vás znamenalo? Nechal byste ho nastoupit?

„Určitě ne. Jestli si někdo úmyslně pustí hymnu vrahů, nemá u nás co dělat. Já jsem se tedy nedostal k tomu, abych si to vysvětlil s ním a jeho manažerem. Ale na druhou stranu myslím, že kluci z KSW jsou očkovaní a jen tak by si nepopravili vlastní hvězdu, která jim tam dělá super zápasy. A to, že to je omyl… To se blbě vysvětluje.“

Karaoglu se vymlouval, že mu špatnou skladbu pustilo KSW. Což je asi dost nepravděpodobné…

„Nevím. Nechci říkat, že se to nemůže stát. Neslyšel jsem jeho vysvětlení, ale je to velmi málo pravděpodobné. Kdyby to byl omyl, je to opravdu hrozivé stigma. Každopádně bych to musel řešit, protože nesnáším nějakou křivdu a vinu, takže bych si to musel vyřídit s ním a pak zavolat klukům do KSW, nechat je říct, jak to bylo a na základě toho se rozhodnout.“

Nástup Azize Karaoglua s kontroverzní písní (od 0:40)

Ve svém pořadu MMA Letem světem jste říkal, že Vémola dostal na stůl tři jména. Teď tedy mimo Viktora Pešty a Leandra Silvy hledáte třetí možnost?

„No už mám další dvě jména. Věřím, že dneska to bude hotový.“

Ze zmiňovaných se hodně ozývá Brazilec Silva. Atakuje Karlose i vás, co na tlak z jeho strany říkáte?

„Jsem vlastně rád. Je skvělý, že zápasníci jeho kalibru strašně touží být u nás. Pro nás je to jednak reklama a taky známka toho, jak dobře to děláme. Aby někdo, kdo byl ve své váze čtyřicátý na světě, chtěl být za každou cenu u nás, i když má další možnosti, je samozřejmě fajn.“

Když hledáte Karlosovi soupeře a víte, že po zápase chce na operaci a dát si pauzu, zohledňujete to nějak?

„Ne, to, že chce jít na operaci, by v první řadě neměl dopředu říkat. Ale je to jeho věc, třeba mně se to nelíbí, ale to je pouze můj názor. Chceš zápasit, tak jseš pro mě zdravej, neberu vůbec ohled na nic. Když chce bojovat, musí zápasit s nejkvalitnějším možným bojovníkem, kterého jsme schopni sehnat, anebo s někým, s kým to má smysl a je to zajímavý. A když nastoupit nechceš, řekni, že jsi zraněnej, ukaž papír od doktora a nezápasíš. Ti kluci vlastně nejdou nikdy do duelu úplně zdraví, to je součást smlouvy s ďáblem v MMA, že nikdy nejsou stoprocentně fit, ale já se na to nemůžu ohlížet.“

Co vlastně říkáte na spor Vémoly s Peštou?

„Je to pro mě zajímavé, že to tak je. Přiznám se, že nevím, proč Karlos tak moc Viktora shazuje. Protože Viktor bezpochyby dokázal v životě velké věci. Řekl bych, že měl v kariéře dostkrát i smůlu, ale i tak ten zápas dřív nebo později s největší pravděpodobností bude. Očekávám, že Viktor teď bude mít první zápas v devadesát trojce, zajímavého soupeře. Pak si dá třeba ještě jeden, když bude mít Karlos pauzu, a jestli porazí dva dobré soupeře, tak už je za dveřma.“

Kdy tedy Pešta nastoupí?

„Bavíme se i o 30. prosinci, nebo o dalším turnaji.“

S kterým zápasníkem máte nejvíc práce, co se týče takového vyjednávání?

„To je pokaždé jiný. Nabízí se Karlos, ale s ním to není nějak vyčerpávající, aspoň pro mě. S ním je to vyčerpávající spíš pro lidi okolo. On to z nějakého mně nepochopitelného důvodu občas dělá těžký lidem z týmu.“

Jak?

„Musí si vždycky vzít na sebe nějaký hadr z UFC, což mu říkáme: Jdi s tím do p*dele. Tam by sis to nedovolil a nám nosíš tričko, mikinu a podobný věci. Ale on tím musí za každou cenu provokovat. Nevím, proč to dělá, protože myslím, že už sám řekl, že je tohle pryč. Ještě jsem dokázal pochopit, když to byl nějaký sen, ale tohle mi přijde jako zbytečný vzpírání se pravidlům. Má takový extra buřty občas, ale on je zase extra výjimečný. A extra výjimeční lidé mají extra buřty. Vždycky všem okolo říkám: Ok, chápu, že vás občas se*e, ale on vydělává na vaše výplaty. Tak to prostě je, on je hvězda, a byť se to ostatním nelíbí, prostě si občas nějaký výstřelky může dovolit.“

Když to přeženeme, dá se říct, že plní úlohu českého Conora McGregora?

„Dá se to tak říct. Sice ty příběhy spolu úplně nesedí, ale musíme vzít v potaz, že na té domácí scéně je jeho síla nepopsatelně nejvyšší. Má daleko větší dopad než kdokoliv jinej, včetně Attily. Tak to je, vždycky někdo musí být ta největší hvězda, u nás je to Karlos."

Máte za sebou velmi očekávaný turnaj Oktagon 19. Jak byste zhodnotil Vémolův zápas s Václavem Mikuláškem z pohledu promotéra, fanouška a experta na MMA?

„Ten zápas vlastně nebyl, že jo. (pousměje se) Nic jsme neviděli, Karlos si udělal svoje a Venca tomu říká, že zmrznul jak nanuk. To je docela dobrej popis. Karlos s ním praštil o zem a Venca to vzdal. Žádný bojový instinkt jsem tam neviděl. Pro něj je to osobní tragédie, že v nejsledovanějším zápase života nepředvedl nic. Do jisté míry to může být pro něj i noční můra.“

Ale takový průběh se dal předpokládat, nebo ne?

„Asi jo. Vždycky nejvíc křičí ti, co jsou nespokojeni z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu. Jsem rád, že to lidi rozebírají, ale nehroutím se z nějaké kritiky. To je prostě MMA. Zápas století byl taky o jednom úderu. To stejné Conor McGregor s (Josém) Aldem, čekalo se na to dva roky a trvalo to třináct vteřin. Tak to v bojových sportech chodí. Na jednu stranu bych chtěl tříkolovou bitvu, která se rozhodne v poslední sekundě, na druhou stranu tohle dává prostor diskuzím, nic se nedá předpovídat, a proto nás to všechny baví.“