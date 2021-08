Hrdinové oštěpu neměli co na stupně! Svlékli Doktora, Železný viděl hvězdu

„Já jsem, popravdě, měl něco v sobě, že to bude dobrý. Ale vzal jsem si věci atletického svazu. Takže jsem vlastně nic neměl,“ vysvětloval Veselý, který si poprvé užil předávání olympijské medaile přímo na stadionu. Bronz z OH 2012 v Londýně mu dorazil později kvůli dopingu Ukrajince Pjatnycjy.

V českém týmu nastala rychlá záchranná akce. Týmovou bundu Veselému půjčil ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi. Ale ještě byla potřeba dolní část výbavy. S tou pomohl sám šéf mise Martin Doktor.

„Já jsem neměl spodek, tak jsem se vysvlékl do slipů, hodil jsem mu svoje propocené elasťáky, Martin Doktor si sundal kraťasy a hodil mi je. Tančil tam v mých propocených elasťákách, pak jsme si to prohodili v mixzoně,“ usmíval se Veselý.

Jakub Vadlejch se před závodem myšlenkám na stupně bránil. Jeho trenér Jan Železný se ale o vše postaral.

„Trenér měl plný batoh věcí. Já mu říkal, že to nechci řešit a tím on pochopil, že to když tak má vzít on,“ vysvětloval Vadlejch.

Úžasné finále oštěpu! Vadlejch získal stříbro, zkušený Veselý má bronz

Železný: Dvě medaile? Ani ve snu...

Světový rekordman Jan Železný v současnosti z medailové dvojice trénuje jen Vadlejcha, Veselý ale u něj začínal s profesionální atletikou a prožil velkou část kariéry. A už podruhé si mohl užívat dvou českých oštěpařů na stupních vítězů. Na MS 2017 v Londýně byl se stříbrným Vadlejchem bronzový Petr Frydrych.

„Že budou dvě medaile, by mě nenapadlo. Kuba a Víťa na tom byli dobře, viděl jsem před třemi dny padat hvězdu, tak jsem si to přál. Ale že se bude opakovat Londýn a budou dvě medaile, to mě ani ve snu,“ řekl Železný.

Vadlejchovi s Veselým medaile navíc předával předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, který si nominaci na ceremoniál mužského oštěpu zařídil dopředu.

„Já jsem se původně nechal napsat na oštěp žen. Když se holky nedostaly do finále, tak jsem si to s kubánskou členkou Mezinárodního olympijského výboru prohodil. A vyšlo to,“ radoval se Kejval. „Myslím, že je to pro všechny velká satisfakce, obrovský úspěch pro českou atletiku, opět. Nádherný pocit. Měl jsem možnost poprvé předávat medaile. Zrovna se to takhle sešlo, dvě české medaile na stupních, to bylo nádherné. Myslím si, že kluci si to užili. Zvlášť Víťa, pro kterého to byla první olympijská medaile, kterou dostal na stadionu.“