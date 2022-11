Kladno chtělo vyhrát pro Prezidenta. Jágr byl při uctění otce (†82) v lóži

Byl to zápas, který chtěli vyhrát i pro něj. Bývalého prezidenta klubu, Jaromíra Jágra staršího, jenž v týdnu zemřel. Pro muže, jenž dlouho klub držel při životě, vedl ho pevnou rukou, ale lidsky. To se ale nepovedlo, kladenští Rytíři prohráli s Mladou Boleslaví 1:2 po prodloužení. Jaromír Jágr mladší zápas sledoval z VIP boxu pod střechou.

Před začátkem utkání se za zesnulou legendu místního klubu držela minuta ticha. Ještě předtím při dojemné vzpomínce rozsvítili diváci ve tmě mobily, aby si ho připomněli. Na obří kostce se objevil jeho portrét.

Fanoušci potom v kotli vytáhli transparent s výmluvným nápisem: „Děkujeme za vše Prezidente. Kladeňáci.“

Ne náhodou bylo uvedené velké P. Jaromír Jágr starší stál v čele klubu sedmnáct let. Až v roce 2011 tuhle náročnou funkci převzal jeho syn, stal se i majitelem. Ten vždycky říkal, že právě kvůli tátovi přece nemůže nechat klub padnout. A podržel ho i v těžkých časech.

O rodičích vždycky mluvil s obrovskou úctou. Jágrova rodina drží pevně pohromadě. „I když táta pořádně hokej nehrál, vděčím mu za všechno,“ říkal nejslavnější český sportovec. U příležitosti padesátin č. 68 mluvil o tom, jak vznikla proslulá tréninková dřina.

„Můj otec nikdy nehrál hokej, ale náhodou potkal nějakého člověka, který mu řekl, ať trénuju s vlastním tělem. Tak jsem začal dělat dřepy. Byl to pro moji kariéru hrozně důležitý moment,“ vyprávěl druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.

V pátek si spolu s přítelkyní Dominikou sedli do jednoho z VIP boxů těsně pod střechou. Jágr nechtěl být středem pozornosti, proto si radši ani nestoupl na střídačku, jak má zvyku. Ale chtěl být v klidu. Teď jsou mnohem důležitější věci než hokej, chystá s rodinou pohřeb milovaného otce…

Dlouho to vypadalo, že Rytíři vybojují těsnou výhru 1:0. Ovšem nakonec inkasovali při dlouhém oslabení a v nastavení rozhodl boleslavský útočník Matyáš Kantner. Jeho tým se zmátožil po šesti porážkách. Kladno se po reprezentační přestávce výsledkově nezvedlo. Ani s novou trenérskou posilou na střídačce, bývalým bekem Pavlem Skrbkem.

„Chtěli jsme vyhrát i pro pana Jágra. Škoda, že se nám to nepovedlo. Doufám, že to vyjde v neděli,“ reagoval kladenský univerzál Jakub Babka, který ve třiceti letech zaznamenal svůj premiérový gól v extralize. Když se do toho nepočítá baráž.

Také on pochopitelně v úvodu zaznamenal vzpomínku na dlouholetého šéfa klubu. „Pana Jágra jsem tady už nezažil. Ale když se řekne na Kladně Jágr, samozřejmě vím, co tady to jméno zajímá. Takže i pro mě je čest, že tady můžu hrát,“ vykládal Babka.

Na bývalého Prezidenta s velkým P budou nejenom fanoušci, ale i hráči ještě dlouho vzpomínat.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:46. Babka Hosté: 49:14. P. Kousal, 61:54. Kantner Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – M. Procházka, Plekanec (C), Kubík – Michnáč, Klepiš, Zikmund (A) – Melka, Indrák, Pytlík – Beran, Filip, Brodecki. Hosté: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Kantner, O. Najman, Åberg – Šťastný (A), Fořt, J. Stránský (C) – M. Beránek, Závora, P. Kousal – Kotala, Bičevskis, Eberle. Rozhodčí Stadion ČEZ stadion, Kladno

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE