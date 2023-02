Sedlák je pravý chlap, neuhne. Hurá? Právě, že vůbec. Bitka byla špatně

BLOG PAVLA RYŠAVÉHO | V první chvíli pochválíte Lukáše Sedláka za statečnost a ukázku, jak žije s týmem. Hlavní ofenzivní hvězda Pardubic se v Karlových Varech pustila do Ondřeje Dlapy. Soupeř v rohu hřiště fauloval parťáka a kamaráda Tomáše Hyku. Sedlák neváhal ani sekundu, shodil rukavice a šel se bít. Předvedl velkou statečnost, proti němu stálo o 10 kilo i centimetrů víc. K tomu převedl, že ho Dynamo nemá jen na góly, ale že žije s týmem. Jenže celé to bylo z pohledu Pardubic úplně špatně.

Když si prohlédnete bitku, mají Pardubice velkou kliku. Sedlák ukázal i poměrně dobrý reflex, který mají drzí provokatéři z vesnických tancovaček. Když vyletěl tvrdý pravý hák a už neměl helmu, stihnul hlavu uhnout. V případě, že by se Dlapa trefil? Klidně mu mohl zlomit lícní kost, čelist, nos, nebo způsobit otřes mozku, když by pak se Sedlákem praštil o zem.

Ten potlesk, jak je Sedlák statečný a bije se za Pardubice, by byl úplně stejný jako teď. Až na to, že by třeba na měsíc mohl vypadnout ze sestavy.

Od chvíle, co útočník do klubu přišel, patří k lídrům ofenzivy, je na něj spoleh, že vždycky něco před brankou soupeře způsobí. K tomu vyhrává buly, hrabe dozadu. Kdybyste hledali nejužitečnějšího útočníka soutěže, který má extrémní vliv na výsledky svého týmu? Tady máte vítěze.

A v tom vězí právě největší problém. Takový hráč se nemůže prát v zápase, kdy Pardubicím vůbec o nic nejde. V tu chvíli měl kdokoliv další do bitky skočit, zničit chlapskou férovku jeden na jednoho, přitáhnout tam další lidi, udělat z ní chumel a nalákat do ní co nejdřív rozhodčí.

Sedlák je hokejista, který hraje zápas v emocích. Umí dát i přijmout. Provokuje vás, jak dohrává souboje, občas vidíte, jak utrousí nějakou poznámku. Jen z pohledu týmové strategie musí mít jeho hokej hranu.

Když ne? Pardubice budou mnohem slabší.

Už několik zápasů taky vidíte, že stačí kolem něj škrtnout a Lukáš Sedlák se chytne. Emoce vzplanou, dá se mu zmáčknout tlačítko, kdy cítí nespravedlnost a půjde ji potrestat. V tu chvíli ho může soupeř celkem dobře dostat ze hry. Neodmítne se porvat? Fajn, hrdina a pravý chlap. Na druhou stranu taky hráč mimo sestavu, který si dřepne na trestnou. Z ní pak moc gólů nedáte. Když si vezmete, že v play off půjde o víc? Dovedu si představit, že soupeři přesně takhle začnou šít týmovou strategii. Sedlák je extrémně nebezpečný, ale taky je reálné ho dostat na delší dobu ze zápasu pryč, dovede se o sebe postarat, nebojí se. Proč toho nevyužít?

Tady byla situace ještě specifická v tom, že Dlapa fauloval v rohu Tomáše Hyku a Sedlák se ho vydal potrestat. Což se dá pochopit, neudržíte se, protože nepřemýšlíte, konáte pudově: tak tohle ne! Ovšem přesně zde je chvíle pro ostatní, kteří mají do sekundy spustit obranu, aby si svoji hvězdu pohlídali.

Nedovedu si představit, že by Pittsburgh nechal takhle se prát Sidneyho Crosbyho. Se Sedlákem jsou v jedné věci podobní. Ve svých ligách dovedou dělat rozdíl, k tomu druhý tábor dost dráždit.

Pak je tady ještě jedna věc. Pokud trenéři cítí, že v takovém zápase začíná jít o krk a přiostřuje se, klíčové hráče je lepší vůbec nemít na ledě. Byť budou protestovat, protože do Karlových Varů nejedou na kolonádu, je potřeba jim vysvětlit, že nikdo není víc než tým. A tým je potřebuje zdravé a ve formě na play off. Tím spíš, když už vedete 4:0 a Sedlák s Dlapou k nějakému ručnímu pohovoru pár střídání předtím spěli. On a Hyka už posledních deset minut neměli vůbec hrát.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Pardubice, 0:5. Východočeši dnes vyhráli s nulou v zádech Video se připravuje ...

