Vítkovice útočí na rekord. Je hezké být součástí historie, říká kouč Holaň

Vítkovice brání průběžně druhé místo v Tipsport extralize, ladí formu pro nadcházející play off a spolu s tím útočí i na klubový rekord. Od zavedení tříbodového sytému v sezoně 2000/01 bylo maximem ostravského klubu 92 bodů. Rekordní metu tým Miloše Holaně a Radka Philippa vyrovnal pět kol před koncem základní části. Symbolicky na ledě ligového suveréna z Pardubic (4:1). „Je hezké, stát se součástí vítkovické historie,“ nezastírá kouč Holaň. „Ale sezona nekončí, mělo by nás to vyhecovat ještě víc. Musíme sbírat další body.“