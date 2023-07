„Ministryně štěstí“ touží po odplatě, ale... Když hraje s Maky, mívá smůlu

PŘÍMO Z LONDÝNA | Do třetice to vyjde, doufají obě finalistky. Prozatím odcházely zklamané z největších mačů kariér. Uns Džábirová loni z titulových utkání v All England Clubu a na US Open. Markéta Vondroušová na Roland Garros a olympiádě. V sobotu jedna z nich vystoupí z řady a pozvedne trofej Venus Rosewaterové, půl metru široký stříbrný talíř, který své držitelce říká: Vyhrála jsi Wimbledon. V 15 hodin vypukne bitva zručných dam na turnaji turnajů.

Nelžeme si. Pokud by se uděloval wimbledonský titul za zásluhy, měla by na něj větší nárok Uns Džábirová. Ve třech posledních zápasech konala hrdinské činy. Připravila nakládačku Petře Kvitové. Mezi nejlepší osmičkou absolvovala reprízu loňského finále, v níž otočila mač s pro mnohé největší favoritkou turnaje Jelenou Rybakinovou. Z ještě zoufalejší pozice, manka 6:7, 2:4, se dostala pod palbou Aryny Sabalenkové. A srdce wimbledonských šéfů i vévodkyně z Kentu musela plesat. Tunisanka je ušetřila hrozby trapného momentu, když by museli trofej předat občance Běloruska, válečného spojence Ruska.

Při téhle oslnivé cestě Džábirové se Markéta Vondroušová, poslední překážka, může jevit titěrně. A Tunisanka, nejlepší Arabka v dějinách hry, tolik touží po velkém průlomu. Na tapetě v mobilu jí svítí wimbledonská trofej, loni se k ní dostala na jeden set. Prohrála, stejně pak svou „Ministryni štěstí“, jak zní přezdívka usměvavé a oblíbené tenistky, vítaly doma na letišti davy. Po dvanácti měsících je její sen zase živý…

Česká Maky však netrpí sentimentem. Před dvěma lety na olympiádě v Tokiu nemilosrdně zastavila domácí hvězdu Naomi Ósakaovou, jež na startu Her zapálila oheň. V semifinále Wimbledonu učinila konec příběhu ukrajinské maminky a bojovnice Eliny Svitolinové.

Do temnot deprese už zvládla jednou uvrhnout i Džábirovou. A není to tak dlouho. V lednu při 2. kole Australian Open ty dvě svedly noční divadlo na centrkurtu, jehož opona se zatáhla až po jedné ranní. Česká tenistka ustála vyčerpávající bitvu s řadou předlouhých výměn a triumfovala 6:1, 5:7, 6:1. Ač i Vondroušové docházely koncem utkání síly, o čtyři roky starší Tunisanka téměř zkolabovala po zápase v chodbě cestou do šatny. Později prozradila, že musí na drobnou operaci s kolenem. Vrátila se v březnu v Indian Wells. A co ji tam přivítalo? Další políček od Vondroušové (7:6, 6:4).

„Půjdu si pro odplatu,“ vyhrožuje Afričanka. „Tak to si nemyslím, Markéta ji letos porážela a podle mě vyhraje zase!“ předvídá Barbora Strýcová, jejíž syn Vincent pro semifinále nakreslil Vondroušové obrázek pro štěstí. A ona si ho na cestu na centrkurt vzala do tenisové brašny.

Možná ho přibalí znovu, protože štěstí bude rozhodně v největším zápase kariéry potřebovat. Džábirová je experty braná jako výhodnější finálová soupeřka než silačka Sabalenková. „Džábirovou jsem si do finále přál. Bude to hezčí zápas s větší šancí pro Markétu,“ tvrdil Vladislav Šavrda, manažer tenistčina domovského klubu I. ČLTK Praha, který příští víkend slaví 130 let od založení. A předčasná oslava před velkým plátnem, na němž poběží dámské finále Wimbledonu, proběhne na Štvanici i v sobotu. Jen měsíc poté, co takhle členové sledovali snažení Karolíny Muchové v titulovém boji Roland Garros.

Stejně jako v Paříži, i tentokrát je osobně v Londýně Jan Kodeš slavící výročí 50 let od vlastního triumfu. „Připravil bych se na to, že to bude velká dřina, protože Džábirová bude hrát podobným stylem se spoustou variací. Je to ale jednoznačně hratelný zápas a myslím, že by ji Markéta mohla porazit,“ zamýšlí se sedmasedmdesátiletá legenda, která do fanklubu Tunisanky nepatří. „Protože její vystupování mi přijde až moc ležérní. Loni si tu finále prohrála sama. Získala první set, začala být laxní a vyšla z koncentrace. Tohle se nevyplácí,“ upozorňuje Kodeš.

Po roce se však vrátí Džábirová otřískaná starým zážitkem. V soupeřce Vondroušové však nebude mít žádnou vyjukanou novicku.

Jen jedna z nich si ale bude moct říct: Do třetice to vyšlo.

Finále Wimbledonu v číslech