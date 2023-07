Nejlepší kamarádka o Vondroušové: o slzách na tribuně a zákazu deblu

PŘÍMO Z LONDÝNA | Ve dvou se to lépe táhne. A platí to i pro wimbledonský pochod Markéty Vondroušové. Prožívá ho celý s nejlepší kamarádkou Miriam Kolodziejovou, taktéž profesionální tenistkou. O dva roky starší hráčka byla jednou z prvních gratulantek po postupu do finále. „Nic jsme neříkaly, objímaly jsme se, obě jsme trochu brečely,“ líčila dojatá deblová parťačka.

Jen ti z branže, jako třeba tato šestadvacetiletá slečna, tuší, jak přetěžké je v potravním řetězci tenisu vystoupat až na samotný vrchol. Jí osobně se v kariéře povedlo jen jedinkrát proniknout do grandslamové kvalifikace. Právě loni na Wimbledonu. A kámoška Maky u toho nemohla chybět. Vzala svou sestru a vyrazily fandit do Londýna. Pak si užily město jako turistky. „Chodily jsme pořád nakupovat, zašly jsme i na London Eye,“ vzpomíná Vondroušová na návštěvu atrakce – vyhlídkového kola u Temže.

Letos jsou zase pohromadě. V pronajatém domku kousek od All England Clubu bydlí společně se svými nejbližšími. Coby sehraná dvojka nastoupily i do turnaje ve čtyřhře a vyhrály dva zápasy.

Ten další už Koldziejová Vondroušové zakázala. „Nejdeš!“ ulehčila jí sama dilema po vysilujícím čtvrtfinále s Jesicou Pegulaovou. „Vím, že tady má od prvního kola problémy s kotníkem a její prioritou je singl. Jsem jí vděčná i za ty dva dobré zápasy v deblu, taky mi mohla říct, že nechce hrát vůbec,“ uvědomuje si.

Tak to má mezi nejlepšími kamarádkami být. A tyhle dvě se znají již léta. „Snad od doby, kdy mně bylo deset a jí osm. Už to bude třeba šestnáct let!“ žasne Kolodziejová. To byly časy, kdy ještě Vondroušovou na dětských turnajích porážela. „Ona byla menší a já jsem ji ukopcovala,“ směje se. Brzy se zformovala nerozlučná dvojka Miri a Maky. Obě trénovaly na Štvanici, nějaký čas spolu v Praze i bydlely. Od účastí na juniorských grandslamech se jejich kariéry posunuly mezi profesionálky. V singlu se zatím Kolodziejová dostala nejvýš do třetí stovky, mezi deblistkami jí patří ale solidní 46. příčka.

Ačkoliv její sestra i táta Tomasz už v pátek zamířily z Londýna domů, ona zůstane kamarádce nablízku až do poslední chvíle. Nejsilnější hnutí emocí v ní vyvolala zatím čtvrtfinálová otočka proti Američance Pegulaové z 1:4. „Co se na kurtu dělo, mi dalo facku. Měla jsem slzy v očích. I po semifinále mi ukápla slza a myslím, že v sobotu to bude ještě horší.“

Anketa Vyhraje Markéta Vondroušová letošní Wimbledon? ANO NE

Do té doby chce Vondroušovou uklidňovat i rozptylovat, odvést její myšlenky od největšího zápasu kariéry. Osazenstvo domečku to zatím zvládá skvěle. „Od rána je vždy dobrá nálada, vtípky a srandičky. Po večerech hrajeme karty a deskovky, třeba Párty Alias, Telepatii. Nebo na iPadu hry dva proti dvěma,“ otevírá dveře domácnosti Kolodziejová. Nepovažuje se za soutěživou bytost, na rozdíl od kamarádky Maky a svého přítele Davida. „Ti jsou hrozní. Pořád se škádlí a chtějí o něco hrát.“

Jejím koučem a partnerem je David Škoch. Já jsem vyhrál Wimbledon a ty ne, může si třebas dobírat Vondroušovou šampion juniorky z roku 1992.

Jak dlouho ještě?