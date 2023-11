Koncem října se hráči po celém světě začínají obracet i mimo ledové plochy. Všerůzně tak shánějí zajímavé až leckdy naprosto šilené kostýmy, aby si užili kouzelnou atmosféru Halloweenu v plných doušcích. Jak svátek slavili známí čeští hokejisté? Do čeho se navlékli? A co jedli?

Ďáblové jako kapela

Palát ve společnosti svých spoluhráčů slavil Halloween jako Victoria Beckham… • Foto Instagram

O Halloweenu drželi jednu partu týmoví kolegové Ondřej Palát (32), Vítek Vaněček (27) a Tomáš Nosek (31) z New Jersey Devils, kdy tato »ďábelská trojice« slavila americký svátek pospolu se svými drahými polovičkami v tematickém převleku. Všichni se přestrojili za Spice Girls, populární skupinu z Velké Británie. Nutno poznamenat, že by to se slavným fotbalistou Davidem Beckhamem dost pravděpodobně seklo, pokud by se mu místo jeho manželky doma zjevil právě Pally.