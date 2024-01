Na Kanadu hlavně odvážně! Slabina v brance, síla v Kulichovi, říká expert

Čeští reprezentanti do 20 let slaví gól v zápase s Norskem • ČTK / AP / Adam Ihse

Trenér české reprezentace do 20 let Patrik Augusta • ČTK / Šimánek Vít

Čeští hokejisté do 20 let ve čtvrtfinále MS vyzvou Kanadu. Kde vidí expert ze země soupeře sílu i slabiny českého týmu? A jak na favorita? • Koláž iSport.cz

Co vlastně českému týmu skupina ukázala? Určitě to, že do klíčového zápasu může jít sebevědomě hned od začátku. Neměl by mít ze zámořského soupeře ostych. Toho se junioři zbavili proti Spojeným státům až po první třetině, kde jste na jejich hře mohli vypozorovat nízké sebevědomí. Po duelu to potvrdili i sami hráči.

Od druhé třetiny a po zbytek utkání už byli Češi naprosto vyrovnaným soupeřem. Takhle musí nastoupit i do utkání s Kanadou, která postoupila z druhého místa kvůli prohře s domácím Švédskem. Jinak ovšem byla suverénní.

Největší zbraň má český výběr v Jiřím Kulichovi. Jeho dovednosti jsou na takové úrovni, že může rozhodnout kterýkoliv duel. „Je pro tento tým strašně důležitý, zejména v těsných zápasech,“ vyzdvihl kapitánovo umění renomovaný kanadský novinář Steven Ellis, který analyzuje nejtalentovanější mladíky pro web DailyFaceoff.

„Z českého kádru je stoprocentně mým nejoblíbenějším hráčem. Jeho dovednosti jsou pozoruhodné. Bez problému patří do top pěti nejlepších hráčů na turnaji, a pokud Češi v play off zabojují, ukáže nám proč,“ chválí reprezentačního tahouna.

A jak vidí budoucnost nadějného střelce? „Myslím, že Kulich bude důležitou součástí Buffala. Má skvělou střelu, tvrdě pracuje a může hrát ve všech útočných situacích. Doufám, že na něj Sabres nebudou spěchat, protože mají spoustu skvělých mladých hráčů a on může být jedním z nich. Dokážu si ho představit jako padesátibodového hráče NHL,“ predikuje Ellis.

Sílu ale vidí i v dalších útočnících Augustovy družiny. „Když hrají dobře i další české hvězdy jako Matyáš Šapovaliv a Eduard Šalé, tak je to zkušený výběr s mnoha střeleckými možnostmi,“ popisuje kvalitu ofenzivy.

Kromě nepovedeného startu se Slováky, od nichž dvacítka schytala debakl 2:6, se dobře prezentuje i v obranné hře. Nenajdete v ní sice takové osobnosti, jako byly na minulém šampionátu, ale i přesto působí na turnaji celkem jistě.

Beci si poradili i s rychlým přístupem Američanů, kteří svou hrou defenzivu soupeře vždycky prověří. „Působí na mě průměrným dojmem,“ namítá ale zkušený hokejový odborník.

Tahounem defenzivních řad je Tomáš Hamara, který nastupuje už na svém třetím juniorském šampionátu a především na posledním stříbrném předváděl znamenité výkony.

„Velmi mě zaujal, když byl s Ottawou v Buffalu na zářijovém turnaji mladých prospektů. Je to velmi chytrý hráč,“ říká na adresu hráče Brantford Bulldogs.

V brance zatím všechna utkání odchytal Michael Hrabal a nic nenasvědčuje, že by mělo ve čtvrtfinále dojít ke změně. Vysoký brankář předvedl parádní výkon hlavně proti Spojeným státům. I díky němu čeští junioři favorita dlouho trápili a nakonec smolně prohráli až po nájezdech. Přesto ho na turnaji potkaly také slabší momenty. Sám přiznal, že start se Slováky se mu nepovedl. Chybu si neodpustil ani v závěrečném boji ve skupině proti Švýcarům, kdy si nepohlídal nahození z rohu a puk mu propadl na přední tyči do branky.

„Trochu se o něj obávám. V minulosti jsme u něj viděli slabé výkony na jiných akcích a utkání se Slovenskem se mu vůbec nepovedlo. Pokud Češi nedokážou soupeře herně překonat, potřebují, aby je jejich brankář zvedl. Vím, že je to možné, ale obávám se, že není dostatečně konzistentní,“ dodává Ellis.

Jak čelit ve čtvrtfinále Kanadě?

Správné nastavení

Klíčovým aspektem celého zápasu bude, jak do něj český tým vstoupí. Nesmí mít z Kanaďanů přílišný respekt, naopak by měl ukázat sebevědomí. Proti Americe junioři předvedli, že mohou hrát s každým vyrovnanou partii. Zároveň bude důležité držet herní plán a nenechat se soupeřem rozhodit. Je nutné hrát aktivně a nečekat, co zámořský celek vymyslí.

Bez faulů

Herní prvek, ve kterém udělali junioři na turnaji velký progres. V úvodním utkání skupiny se Slovenskem byli na trestné lavici hned osmkrát. V tom posledním proti Švýcarům jen dvakrát. Už duel s Amerikou ukázal, že to jde i bez vyloučení. Toho se musí dvacítka držet, protože Kanaďané zatím mají na turnaji přesilovky výborné.

Speciální týmy

Ve vyřazovacích bojích hrají často rozhodující roli speciální týmy. Ty můžou českým mladíkům výrazně pomoct a překlopit vyrovnaný vývoj na jejich stranu. Bude důležité, aby specialisté na oslabení i přesilové hry předvedli výkon na hraně možností. Pokud se to podaří, může výběr Patrika Augusty myslet na semifinále.

Výkon lídrů

Český mančaft disponuje borci, kteří už mají zkušenosti z minulých šampionátů. Bude důležité, aby právě oni tým táhli. Povzbudili mladší spoluhráče, dodali jim odvahu. Pozornost zámořského celku bude směřovat především na Jiřího Kulicha. Právě kapitán národního týmu má dovednosti, aby důležitá utkání překlopil na českou stranu.

Jistota v brance

Ke každému úspěchu je zapotřebí dobrý gólman. Minulý šampionát to krásně ukázal Tomáš Suchánek, který předváděl v brance famózní výkony. Teď je řada na Michaelu Hrabalovi. Vytáhlý brankář odchytal všechna utkání ve skupině a často tým dokázal podržet. Neodpustil si ale i slabší momenty. Těch se ve čtvrtfinále musí vyvarovat.