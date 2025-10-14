Kellnerová se těší na Prahu. Čtvrtí už jsme byli, říká. Má nového koně
Chystá se návrat velké show. Po roční pauze se do O2 areny vrací Prague Playoffs v parkurovém skákání a celý svět nablýskaného sportu, který vyznává společenská smetánka, se těší zpět po nepříliš vydařené zkušenosti z Rijádu. Praha jim scházela. „Každý den jsem to slyšela minimálně patnáctkrát,“ říká Anna Kellnerová, manažerka domácího týmu Prague Lions, který zažívá historickou sezonu.
Roční pauza, kdy se finále elitní Global Champions Tour konalo v Rijádu, dala vyniknout očekávání pražského mítinku, který si získal ve světě parkurového skákání ikonickou pověst.
„Těším se na všechno. Každý rok, kdy máme Playoffs doma, to opakuju: Jsou to naprosto unikátní a jedinečné závody, nikdy jsem takové nezažila. Ať to jsou menší soutěže nebo ty největší, všichni nás extrémně podporují. Atmosféra je naprosto jedinečná,“ říká Kellnerová.
Letos se očekávaná bonanza uskuteční v O2 areně od 20. do 23. listopadu. Fanoušci už skoupili 22 000 vstupenek, o pět tisíc víc ve srovnání s rokem 2023. Tehdy se Prague Playoffs konalo zatím naposledy. Pořadatelé neodolali nabídce saúdského Rijádu, kde se konalo loňské finále tour. Jedinečnost pražské zkušenosti je ale přiměla vrátit finále seriálu pro nejbližší léta aspoň každý lichý rok.
Jsem na kluky hrozně pyšná
Letos budou Prague Lions jako domácí tým nositelem naděje na dosažení nejvyšších cílů. Dva závody před koncem základní části soutěže se drží na průběžném čtvrtém místě. Během sezony pravidelně končili na stupních vítězů a dvakrát zvítězili.
Poprvé v srpnu v nizozemském Valkenswaardu, duchovním domově seriálu, v království jeho zakladatele a prezidenta Jana Topse. Podruhé koncem září na vídeňském zámku Schönbrunn. V obou případech nasadila týmová manažerka Belgičana Pietera Devose a Mexičana Fernanda Martineze Sommera.
„Jsem na kluky hrozně pyšná,“ říká Kellnerová, která musela během sezony řešit, že někteří její jezdci museli absolvovat reprezentační starty v Poháru národů. „Pospojovat to a vybrat, aby se svými nejlepšími koňmi mohli závodit pro tým, bylo složitější. Ale teď, jak jdeme do finále, jsme snad v dobré formě.“
Sama si během sezony zvykala na novou realitu bez věrné klisny Catch Me If You Can Old, která odešla do chovu.
„Byla to trochu netradiční sezona, protože začala hodně dobře, ale pak se mi zranili dva koně, takže druhá půlka je taková složitější,“ vysvětluje Kellnerová.
Pro Prague Playoffs počítá s novým koněm, desetiletým Firefox Gem.
„Budu muset být připravená do Prahy. Začala jsem s ním závodit před dvěma a půl měsíci a měla jsem možnost ho závodit i v rámci Global Champions Tour individuálně, tam skákal moc dobře, stejně jako na čtyřhvězdách v Grand Prix. Ještě se poznáváme a teď máme halovou přípravu, abychom to do Prahy dotáhli,“ plánuje Kellnerová.
Pro sváteční finálový víkend má pro svůj tým jasný cíl.
„Je to top trojka. Už hodněkrát jsme byli čtvrtí,“ usmívá se.