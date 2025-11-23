Drama poslední překážky, Lions přišli o stupně. Kellnerová: Doufali jsme...
Pakurový svět se dočkal vysněného návratu do Prahy, ale domácí Lions si své medailové tužby v Prague Playoffs nenaplnili. V divokém tanci rozhodujícího finálového kola Super Cupu je od stupňů vítězů oddělila jediná chyba. „Samozřejmě jsme doufali, že bychom byli na stupních vítězů, ale kluci neuvěřitelně bojovali,“ hodnotila manažerka Anna Kellnerová po pátém místě. Vyhráli Rome Gladiators.
Zbrusu noví maskoti Leo a Theo se křenili z obou stran poslední překážky kurzu. Belgičan Pieter Devos měl za sebou povedené druhé finálové kolo, když se ale se svou hnědkou Casual DV Z vznesl do vzduchu, napjatou halou se ozvalo zlověstné ťuknutí do břevna, které spadlo dolů.
„Bohužel to byla trochu moje chyba. Koně z toho nemůžu vinit, jel skvěle. Stačilo mít o chybu míň a byli bychom na stupních. Ale tak to je, je to těžký sport. Dostali jsme se do finále, to je dobrý výsledek. Samozřejmě jsme chtěli víc, ale musíme bojovat dál,“ hodnotil Devos.
Tři belgičtí jezdci Lions - Devos, Niels Bruynseels a Thibeau Spits - shodili během dvou finálových kol osm překážek. Každá z chybiček hrála svou roli, Devosova ve finiši jeho kurzu byla nejviditelnější. Paradoxně k ní došlo na oxeru, kolem něhož byly vymalované postavičky rozpustilých maskotů Prague Playoffs. Jsou však bez viny.
„Dneska problém samotného skoku bylo, že to byl poslední oxer z velmi složitého nájezdu,“ vysvětlovala Kellnerová. „My jsme viděli, že Pieter trošičku zatlačil směrem dopředu, kůň na to zareagoval. Pieter říkal, že ji neměl tolik zatlačit, měl jí víc věřit, že to zvládne sama. Ale to jsou ty rozhodující momenty, kdy chcete pojistit odskok a je z toho chyba.“
S dvaatřiceti trestnými body měli Lions po svých jízdách jistotu, že nezvítězí, ale teoretické šance na stupně trvaly. Stavitel překážek Uliano Vezzani chystá pro závěrečné kolo své nejzrádnější pastičky, což se ukázalo i v sobotním individuálním finále Super Grand Prix, kde finále bez chyby zajel jediný pár.
„Musím se přiznat, že jsem ještě čekala, jak to dopadne. Když jsme sledovali třeba Grand Prix jednotlivců, tak tam byly situace, kdy to někteří jezdci nezvládli. To stejné se stalo například v pátek v týmech. Tak jsem si říkala, že třeba ještě nějaké chyby nebo nějaká nedorozumění přijdou. Ale jsou na stupních vítězů ti, co tam měli být, a těm moc gratulujeme,“ líčila Kellnerová.
Ne vždy víme, co jim proletí hlavou
Během víkendu zažili v Praze velké nepříjemnosti dva poslední olympijští šampioni. Britský jezdec Ben Maher, vítěz z Tokia 2021, v pátečním čtvrtfinále sletěl ze svého koně na překážce s českou vlajkou a ukončil naděje týmu Shanghai Swans. Němec Christian Kukuk, šampion z loňských Her v Paříži, krátce po startu svého nedělního druhého kola zastavil svého zlatého parťáka Checker 47 a nabral tolik trestných bodů, že jeho tým Riesenberg International skončil poslední šestý.
„Jediné, co k tomu můžu říct, že náš sport je unikátní v tom, že můžete být perfektně sehraná kombinace, mít za sebou ty největší úspěchy a může pak přijít situace, kdy si najednou z nějakého nečekaného důvodu v pikovteřině nerozumíte,“ reagovala Kellnerová. „Pracujeme se zvířaty, taky ne vždycky víme, co jim proletí hlavou.“
Prague Playoffs se každopádně po roční pauze, kdy se finále seriálu Global Champions League konalo v Rijádu, vrátilo ve skvělé kondici. Celková návštěva 40 811 diváků překonala rekord z roku 2023 a v O₂ areně vládla euforická nálada.
„Bylo to neuvěřitelné. Musím opravdu říct, že nejenom já, ale všichni jezdci, majitelé koní, sponzoři, co se vrátili do Prahy, byli strašně šťastní, že tady po dvou letech můžeme být. Když jsem odcházela, tak nám i organizátorům hrozně děkovali a těší se, že se sem za dva roky podívají zpátky,“ řekla Kellnerová.
K dokonalosti scházel jen medailový úspěch domácího týmu. Lions byli ve finále počtvrté za sebou. Po šestém a dvou čtvrtých místech mají další výsledek kousek od podia.
„Samozřejmě doufáme, že by se nám to poštěstilo hlavně při návratu po dvou letech do Prahy, protože si myslím, že nejenom kluci, ale i diváci by si to zasloužili,“ líčí Kellnerová.
Za rok se finálový víkend koná v Rijádu, v roce 2027 se však vrátí do Prahy, stejně jako o dva roky později.
Prague Lions v Playoffs
- 2025 - 5.
- 2024 - 4.
- 2023 - 4.
- 2022 - 6.
Šampioni Super Cupu
- 2025 - Rome Gladiators
- 2024 - Stockholm Hearts
- 2023 - Riesenbeck International
- 2022 - Miami Celtics
- 2021 - London Knights
- 2019 - Shanghai Swans
- 2018 - Madrid in Motion
Prague Playoffs v číslech:
Super Cup: 1. Rome Gladiators 12 trestných bodů (čas 215,28 sekundy), 2. Valkenswaard United 28 (199,33), 3. New York Empire 28 (203,33), 4. Basel Cosmopolitans 28 (210,56), 5. PRAGUE LIONS 32 (201,94), 6. Riesenbeck International 40 (214,42).
Super Grand Prix: 1. Saïd (Bel., Bonne Amie) 4 trestné body (čas 62,43 sekundy), 2. Delestre (Fr., Cayman Jolly Jumper) 4 (62,45), 3. Brash (Brit., Hello Chadora Lady) 4 (62,81), 4. Nieberg (Něm., Ping Pong van de Lentamel) 4 (63,01), 5. N. Philippaerts (Bel., Katanga v/h Dingeshof), 6. Smolders (Niz., Monaco) 4 (66,40).