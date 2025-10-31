Nečekaný kolaps a komplikace pro Kellnerovou: Lions musí do čtvrtfinále
Nečekaný kolaps v závěrečném závodě základní části v Rijádu ztížil parkurovému týmu Prague Lions pozici před populárním vyvrcholením Global Champions League při atmosférickém Prague Playoffs, které se do O2 areny chystá od 20. do 23. listopadu. Tým manažerky Anny Kellnerové tak bude muset do čtvrtečního čtvrtfinále, což na druhou stranu dává fanouškům o možnost navíc vidět ho v akci.
Zatím to byla pro Prague Lions skvělá sezona ozdobená dvěma vítězstvími v nizozemském Valkenswaardu a na vídeňském zámku Schönbrunn. Před posledním závodem se český tým posunul na bronzovou příčku a byl hodně blízko top čtyřce, což by pro finálový víkend znamenalo přímý postup do semifinále.
„Pro mě i celý tým je to hrozně důležité, všichni berou jako obrovskou výhodu, kdybychom mohli nastoupit až v pátečním semifinále. Celý tým se snaží, abychom se tam udrželi,“ líčila Kellnerová před závěrem základní části seriálu.
V posledním závodě dlouhodobé části v Rijádu však Lions potkal propad. Mexičanu Fernandu Martinezi Sommerovi a Belgičanu Pieteru Devosovi patřila po první čtvrtfinálové jízdě dvanáctá příčka. Martinez Sommer pak s klisnou Lady Van De Haartenhoeve následně nedokončil druhé soutěžní kolo, a i když Devos v sedle valacha Primo DV skákal čistě a rychle, Lions klesli na poslední sedmnáctou příčku.
V celkovém pořadí ligy se tak z bronzové pozice propadli na pátou a pro Prague Playoffs je tak čeká program v plné palbě. Fanoušci, kteří si koupí lístky na čtvrtek 20. listopadu, uvidí Lions ve čtvrtfinále týmového Super Cupu. Z něj postoupí nejlepších dvanáct týmů do pátečního semifinále. V sobotu je na programu Super Grand Prix pro jednotlivce se zlatou vstupenkou za vítězství ze závodů letošního ročníku. V neděli pak víkend vrcholí finálovým závodem Super Cupu pro šest nejlepších týmů.
O vítězi v Rijádu rozhodlo 27 setin vteřiny, o které Hans-Dieter Dreher a Gilles Thomas z Valkenswaard United předčili německé duo Sophii Hinnersovou a Katrin Eckermannovou v barvách hvězd z Cannes. Bronz připadl jezdcům Riesenbeck International.
Konečné pořadí Global Champions League po šestnácti mítincích ovládli Valkenswaard United se ziskem 326 bodů, před druhými Cannes Stars. Přímý postup do pražského semifinále si zajistili i
Shanghai Swans a Riesenbeck International, kteří Lions předčili v konečném pořadí o jediný bod.
Podrobnosti o prodeji vstupenek na Prague Playoffs a další informace k připravovanému programu najdou zájemci na webu www.pragueplayoffs.com.
Program Prague Playoffs
Čtvrtek 20. lístopadu
- 20.00 Čtvrtfinále Super Cupu
Pátek 21. listopadu
- 20.00 Semifinále Super Cupu
Sobota 22. listopadu
- 20.00 Super Grand Prix jednotlivců (1. kolo)
- 22.05 Super Grand Prix jednotlivců (2. kolo)
Neděle 23. listopadu
- 15.30 Finále Super Cupu (1. kolo)
- 17.30 Finále Super Cupu (2. kolo)