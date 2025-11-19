Prague Playoffs startují, český tým bojuje ve čtvrtfinále. Kellnerová: Chceme být v TOP 3
Velká show začíná. Parkurové Prague Playoffs se po roční pauze vrací do O2 areny a domácí Prague Lions si v týmovém Super Cupu půjdou za prolomením série dvou těsných čtvrtých míst. „Budeme usilovat o pozice na stupních vítězů,“ slibuje manažerka Anna Kellnerová. Její tým se nejdřív musí dostat dál ze čtvrtečního čtvrtfinále.
Nezdar v posledním závodě základní části v Rijádu srazil Lions o jediný bod z nejlepší čtyřky seriálu Global Champions Tour a místo volného úvodního dne tak musí v playoff hned do boje.
„Rijád nám trochu zamotal hlavu, protože bodově jsme na tom byli tak dobře, že jsme nečekali, že bychom skončili tak, jak jsme skončili. Ten jeden bod nás opravdu mrzel,“ líčí Kellnerová. „Tím, že tady v Praze budeme muset více skákat, naplánovali jsme, s jakými koňmi by sem kluci mohli jet a oni si podle toho změnili závodní program. Bylo skvělé, že jsme se mohli takhle semknout a zapracovat na co nejsilnější přípravě.“
Kellnerová musela z plánů na týmový vrchol sezony škrtnout samu sebe kvůli zranění svého nejlepšího koně Firefox Gem. „Byl to opravdu velký šok. Když jsem to říkala kolegům, tak byli velmi zklamaní. Věděli, jak je pro mě důležité podpořit tým, a že jsem celou sezonu plánovala tak, abych se s Firefoxem mohla na Prahu připravit,“ říká Kellnerová.
Za Lions nominovala čtveřici jezdců s jejich koňmi a výběr musela podřídit strategii s výhledem na tři kola náročné soutěže, která bude vrcholit nedělním finále.
„Víme, že jsou koně, kterým vyhovuje skákat třikrát za víkend, a pak jsou koně, pro které je lepší dvakrát nebo dokonce jen jednou,“ vysvětluje Kellnerová. „Do semifinále se teprve musíme kvalifikovat, takže nemůžeme postavit slabší sestavu, než v jaké bychom jeli případné finále.“
O co jde v Prague Playoffs
Jak se boduje
Lions ve čtvrtek potřebují skončit do osmého místa z dvanácti týmů na startu čtvrtfinále. Kellnerová nasadila těžké váhy. Belgičan Thibeau Spits pojede s hvězdným koněm Impress-K van't Kattenheye Z. Mexičan Fernando Martinez Sommer povede svého nejsilnější koně High Five a další Belgičan Pieter Devos se předvede s fenomenální klisnou Casual Dv Z. „Doufáme, že tým máme silný,“ usmívá se Kellnerová.
Výsledky všech tří jezdců se sčítají, vítězí tým s nejmenším počtem trestných bodů. Čtyři se udělují za chybu na překážce, při překročení časového limitu nabíhá další bod za každou započatou sekundu.
Boj o stupně vítězů
Navzdory karambolu v Rijádu mají Lions za sebou vynikající sezonu s dvěma vítěznými závody ve Valkenswaardu a ve Vídni. A ambice mají vysoké i v Praze.
„Budeme určitě bojovat o to, abychom se probojovali do úplného finále. Budeme usilovat o pozice na stupních vítězů, už dvakrát nám to o kousíček uteklo,“ říká Kellnerová. „Kluci jsou extrémně motivovaní. I to, že nám ne ideálně vyšel poslední víkend, je velký motivační efekt pro náš tým.“
Jedinou českou jezdkyní v Super Cupu bude Sára Vingrálková ze stáje Scandinavian Vikings, která bude mít připravené koně Rock´n Roll MXL a Kas-Sini DC. „Vloni jsme se dostali až do velkého finále, tak snad se to podaří i letos. Je to však soutěž plná zvratu a netroufám si odhadnout, jak to celé dopadne,“ řekla Vingrálková ve vysílání EquiRadia.
Kellnerová se fanouškům předvede ve třech doprovodných pětihvězdových závodech, jimiž ve čtvrtek, pátek i sobotu provede klisnu Kristalline des Bergeries. „Nikdy nic takového nezažila, je mladá a nezkušená. Ona je sice velikostí skoro poník, ale myslí si, že má dva metry. Určitě se před všemi bude chtít předvést,“ usmívá se Kellnerová.
Spolu s ní se v doprovodných závodech představí i Vingrálková, Aleš Opatrný, Natálie Kovářová, Linda Portychová a Jan Štětina.
Čtvrteční program
13:00 otevření O2 areny
14:30 CSI5* Individual Class
17:15 Slavnostní zahájení
17:45 Horse Show
18:25 Walk of Champions
20:00 Čtvrtfinále Super Cupu (PP Nova Action)