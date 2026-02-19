Vysvědčení nároďáku: Kdo zastínil premianty?

Tradiční premianti, od kterých se čekalo nejvíc věcí, zůstali poněkud v šedi průměru. Kapitán Červenka, elitní bek Hronek, ale ani hvězdný šutér Pastrňák vyloženě nezklamali, přesto tým zrovna netáhli… Kdo tedy v hodnocení Blesku nejvíce zazářil a kdo naopak propadl?
Zářil: Martin Nečas (27)
Vystoupil z Pastova stínu! Rychlonožka z Colorada navázal v Itálii na své zámořské výkony a stal se neoddiskutovatelným tahounem celého mančaftu. Když se na hřišti něco semlelo, mohli jste si být jistí, že v tom má prsty právě »Neči«. Také byl s třemi góly a čtyřmi nahrávkami jasně nejproduktivnějším Čechem!
Zářil: Filip Chlapík (28)
Nebýt zranění bostonského Zachy, válel by si »Chlápa« šunky s rodinkou někde na pláži. Sparťanský útočník ale do týmu zapadl dokonale. Ať už vtípky, jimiž bavil všechny parťáky, či hlavně svou pílí na ledě. Vždyť se z náhradníka postupně prokousal až do zahajovací formace
Zářil: Lukáš Dostál (25)
Zlatá Praha se udála hlavně díky jeho brilantním výkonům v brankovišti. Gólman Anaheimu měl sice tentokrát čísla o poznání slabší, jenže když se lámal chleba, zase se z něj stala neprůstřelná mašina! Proti Dánům to byl on, kdo v předkole odmítl historické ponížení. K šílenství ale dlouho doháněl také nabušené Kanaďany.
Propadl: Tomáš Hertl (32)
Velké akce se mu vinou zranění dlouho vyhýbaly. Když však už dotěrnému centru z Vegas vydrželo zdraví, odešla mu forma. Ne že by na to snad »Hertlík« kašlal, to ne. Ovšem bojovnost na takovém turnaji musíte povýšit i o produktivitu. A to se mu s hrozivou bilancí v pěti zápasech 0 gólů + 1 asistence fakt nepovedlo…
Propadl: Radko Gudas (35)
Českému »Budu Spencerovi« jako by olympiáda zastřihla křídla. Už předem avizoval, že kvůli přísnějšímu metru evropských arbitrů se nebude pouštět do žádných divočin. Jenže absence drsné hry Gudase vysvlékla donaha – zbyl totiž jen poněkud neohrabaný obránce, kterého si soupeři často mazali na chleba. Skvěle zahrál až ve čtvrtfinále, ale to nestačilo.
Propadl: Dominik Kubalík (30)
Snad u nikoho nebyl propad výkonnosti výraznější než u »Kubaldy«. Mistr světa z Prahy jako by po odchodu z vysněné NHL, kde se mu během pěti sezon nepodařilo urvat místo elitního snajpra, přišel o veškerou motivaci. V Miláně se zapsal do statistik jen dvěma zbytečnými fauly, než ho kouč Rulík raději posadil na lavičku.