Zemřel Kevin Keegan (†75), držitel Zlatých míčů. Shearer: Můj hrdino. Můj trenére. Můj příteli
Někdejší kapitán a trenér anglické reprezentace Kevin Keegan zemřel. S odvoláním na fotbalistovu rodinu o tom informovala britská média. Pětasedmdesátiletý dvojnásobný držitel Zlatého míče bojoval s rakovinou v pokročilém stadiu. O své diagnóze otevřeně promluvil poprvé letos v lednu. Před sedmi týdny uvedl, že je nemoc v posledním stadiu.
„S nesmírným zármutkem oznamujeme, že Kevin Keegan ve věku 75 let zemřel,“ uvedla Keeganova rodina v prohlášení, které citovala televizní stanice Sky Sports. „Kevin, dvojnásobný držitel Zlatého míče, byl milovaným manželem, otcem a dědečkem. Rodina by ráda poděkovala jeho skvělému lékařskému týmu za veškerou podporu.“
Keegan byl hvězdným ofenzivním záložníkem či útočníkem. S Liverpoolem vyhrál Pohár mistrů evropských zemí (nyní Liga mistrů), třikrát anglickou ligu a dvakrát Pohár UEFA. V roce 1977 přestoupil do Hamburku, jemuž pomohl vyhrát bundesligu. V letech 1978 a 1979 získal Zlatý míč, tehdy udělovaný nejlepšímu fotbalistovi Evropy.
V 80. letech hrál Keegan za Southampton a Newcastle, který poté také dvakrát trénoval. Vedl rovněž anglickou reprezentaci, v níž předtím odehrál 63 zápasů a vstřelil 21 gólů.
Newcastle vzdal klubové ikoně hold. „Kevin byl víc než jen legendární fotbalista a trenér. Byl tlukoucím srdcem Newcastlu United pro generace fanoušků,“ uvedl klub na svém webu. „Kevinův vliv se nebude měřit výkony ani výsledky. Bude žít ve vzpomínkách, které s klubem a reprezentací vytvořil, ve snech, které inspiroval, kamkoli přišel, a v generacích fanoušků po celém světě, kteří se díky němu zamilovali do fotbalu.“
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„Můj hrdino. Můj trenére. Můj příteli. Spi klidně, šéfe,“ napsal na sociálních sítích někdejší anglický kanonýr Alan Shearer, jenž pod Keeganem hrál v Newcastlu i v národním týmu.
Na Keegana zavzpomínal i trenér norské fotbalové reprezentace Stale Solbakken. „Kevin Keegan byl můj první velký hrdina, superhvězda na hřišti i mimo něj. Převzal štafetu po Georgi Bestovi, jen jiným způsobem,“ napsal bývalý hráč Wimbledonu, který v Anglii trénoval Wolverhampton.
S někdejší oporou se rozloučil i Liverpool, který ujistil, že Keeganův „nezdolný duch a mimořádný přínos zůstanou navždy vryty do klubové historie a jeho odkaz bude žít dál“. Soustrast rodině vyjádřili i zástupci anglické reprezentace či Manchesteru City, který trénoval v letech 2001-2005. Přidal se i Southampton a řada dalších anglických klubů a fotbalových osobností.
„S nesmírným zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí Kevina Keegana. Vskutku mimořádného fotbalisty a trenéra, který inspiroval generace svým talentem, vášní a láskou k fotbalu. Především ale na něj budeme vzpomínat jako na laskavého a velkorysého člověka,“ uvedl princ William, předseda anglické Fotbalové asociace (FA).
FA oznámila, že se s Keeganem oficiálně rozloučí při zářijovém utkání Ligy národů proti mistrům světa. „Jeho životu a odkazu bude vzdána pocta v září ve Wembley při zápase Anglie se Španělskem,“ uvedla organizace.
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