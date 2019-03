Kouč Ledecké Bank o strachu i pádech: Jet naplno je bezpečnější | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Pro holky těžký kopec, říká Bank ve Špindlu. Jak by si podle něj vedla Ledecká? VŠECHNA VIDEA ZDE

Jezdil na lyžích odmala. Jeho otec pracoval v Olšanských papírnách a nedaleko od Starého Města měli podnikovou chatu Olšanka, kde trénoval o víkendech. Potom postavili vlek šest kilometrů od bydliště. Takže mladší bratr Ondřej, slavný český reprezentant, už to měl odmalička doslova za barákem a začal tam jezdit každý den. Otec Tomáše a Ondry byl sice běžkař, ale sjezdové lyžování se mu líbilo víc. Matka je mistryní republiky v plavání. Tomáš vystudoval Fakultu sportovních studií v Brně.

Jaké je to trénovat dvojnásobnou olympijskou vítězku?

„Je to těžší než trénovat normální holku, která byla ještě před rokem ´jenom´ mistryně světa na snowboardu. Pokud jde o Ester, občas budu odpovídat opatrně. Často čelím kritice, že někde něco řeknu. Už si připadám jak fotbalista, protože pořád přemýšlím, co můžu odpovědět, jestli jim to bude vadit, nebo ne, protože situace kolem Ester je opravdu složitá.“

Není to kruté, být ve stínu takového obrovského úspěchu? Ani medaili nedostanete. Trenér Hlinka byl po vítězství v Naganu v první linii a vy ne.

„To je úděl trenérů u individuálních sportů. Trenér není tak klíčový jako v kolektivních sportech. Byl jsem na to zvyklý s Ondrou a myslím, že jsem se před ty kamery dostal až dost.“

Řekněte mi, jaký cítíte rozdíl mezi tím trénovat muže a ženy?

„Ten rozdíl je obrovský. Zaprvé vztah je jiný. Muži jsou spíš parťáci a vymýšlí to spolu. Chlapi jsou trošku ješitní a mají na všechno víc názorů než holky. Takže k rozhodnutí musí docházet v určitém konsensu. Kdežto holky víc vyžadují vedení. Člověk opravdu rozhodne velmi často za ně. Ale v mém případě je to konsensus se všemi lidmi kolem.“

Nedávno jsem se dopustil kontroverzního výroku, že ženy chtějí remizovat. Jak byste se k tomuto názoru stavěl?

„Ve vztahu k ženám jsem v podstatě feminista. Takže bych je bránil. Ale na druhou stranu myslím, že mužský sport je úplně někde jinde než ženský.“

V tom jsme zajedno, ale v čem je podle vás ten rozdíl?

„Když to budeme brát čistě marketingově a jako trh, tak si myslím, že mužský sport je daleko zajímavější pro diváky. Tím pádem generuje i větší zisk. A pocitově? Jediný ženský sport, na který se dívám radši než na mužský, je plážový volejbal.“

Ale to je možná kvůli ženským postavám?

„Ani nevím. (smích) Je to hezké no.“

Jsem cholerik. A feminista

Upřímně mi řekněte, jakou máte trenérskou přednost.

„Asi dokážu pochopit, že závodník je číslo jedna a v týmu se všechno dělá pro to, aby byl středem činnosti. Prostě dokážu makat pro závodníka.“

A slabina?

„Vzhledem k tomu, že jsem cholerik, občas někdy něco řeknu dřív, než bych to měl říct. Anebo než si to rozmyslím.“

I k závodníkovi a závodnici?

„Asi ano. Je mi to občas vyčítáno.“

Jaké je vaše nejsložitější a nejtěžší trenérské rozhodnutí, kterého si nejvíc ceníte?

„Vážně nevím. Jsem takový intuitivní člověk. Dost často musím pomáhat v rozhodnutí závodníkům, protože například Ondra i Ester jsou extrémně nerozhodní... Rozhodnutí vždycky odkládají a musel jsem je přesvědčovat, že rozhodování bude stejně těžké i za půl hodiny jako teď. Říkal jsem jim: Rozhodněte se hned, alespoň budeme mít víc času.“

Ale neřekl jste mi, které rozhodnutí bylo to, řekněme, osudové?

„Když se vrátím k olympijské medaili, zásadní rozhodnutí například bylo, že se nebudeme snažit absolvovat sjezd. Protože Ester by bývala ráda stihla všechno. V tomto případě jsme se rozhodli zavčasu, víc než dva měsíce před olympiádou, že to nebudeme zkoušet. Rozhodnutí bylo správné v tom, že jsme se opravdu osvobodili. A myslím si, že to bylo, vzhledem k tomu největšímu, co jsme kdy dosáhli, asi klíčové rozhodnutí.“

Bylo to vaše rozhodnutí, nebo konsensus?

„Vždycky je to konsensus. Já nejsem direktivní trenér. Navíc tam mám s sebou bráchu a ještě tam je matka Zuzana a otec Janek, takže k tomu jsme došli společně.“

Kde v týmu je úloha bratra Ondřeje?

„Vždycky přijede až na závody. My tam jedeme třeba několik dnů předem. Trénink je tudíž na mně a ve chvíli, kdy začnou závody, on se stává tím člověkem, který dává poslední rady. Sedí s Ester na startu. Já už jsem dole a dávám informace, jak vypadá trať, kde jsou kritická místa, a Ondra to studuje z televize. V podstatě určuje poslední linii, kudy se pojede.“

"Natrhni jí pr..." neprobíhá

Ty informace od vás jdou Ondřejovi, nebo jí do uší?

„Ester nemá vysílačku, takže musí být poblíž někomu, kdo ji má.“

Ondřej s ní je do poslední chvíle před startem?

„Na olympiádě to bylo tak, že s ní byl u televize v team hospitality, což bylo úplně na vrcholu kopce. Měla startovní číslo 24, po patnáctce odjela a Ondra tam zůstal. Bezprostředně před startem s ní je už jenom servisman.“

Takže před startem už s ní nemá trenér kontakt? Jak dlouho je to časově?

„Deset minut, čtvrt hodiny.“

A servisman jí případně něco pomůže?

„Servisman je její bývalý trenér. Je ten poslední člověk a často dost důležitý v jejím uklidňování. S holkami to poměrně dobře umí, dokáže Ester uklidnit a dát jí to poslední pomazání. V tomto je dobrý. A když je krize, docela často zasahuje. Zná ji nejlíp.“

Kdy Ester dostane poslední taktické pokyny a kdy už jen poslední emocionální povzbuzení?

„Záleží, jak se ta situace vyvíjí. A záleží také, kolikátku má. Stalo se letos, že měla trojku, a tam jdou poslední pokyny těsně před startem.“

Ty jdou i od trenéra?

„Ty jdou od všech. Týmy fungují tak, a my také, že se rozestaví trenéři po trati a každý dává informaci z té svojí části. Spolupracujeme navíc se Slovinci a Kanaďany. Pozic na trati je někdy i deset, protože sjezdy jsou dlouhé. A takhle jedeme z vrchu dolů, takže Ester dostane takový mezinárodní report. Ondra tyto informace porovnává s reportem, který má v televizi, a poslední pokyny dá tedy on, protože tam je s ní.“

Ve volejbalu jsem dělal taktickou poradu předcházející den. V den zápasu už jsem v šatně mluvil jenom minutu a spíš emocionálně. Máte to takto rozplánované?

„Ondra nikdy nemluví emocionálně. Já ano, jsem přesně ten emocionální typ, ale moje role je spíš v tréninku. Daleko víc než v závodě. Tam mám důvěru v bráchu a vím, že Ester mu hrozně věří proto, co je za ním. Taktika se stanovuje samozřejmě také, ale u videa. Co se týká hecování, nebo 'nějak ji nakopnout', to moc neděláme. Ona se strašně ráda soustředí a chce mít klid, takže nějaké 'natrhni jí prdel' tam neprobíhá.“

Nedorozumění ovlivnilo sezonu

Co má a nemá podle vašeho názoru trenér skutečně v moci?

„V lyžování asi nic moc, protože závodník tam stojí sám a může se sám i zabít. Jasně, nebezpečí hrozí i v jiných sportech, ale tady hrozí opravdu blbé zranění. To je další faktor, který do toho vstupuje, a člověk musí převzít odpovědnost sám za sebe. Vždycky říkám, že trenér se musí snažit hlavně 'to neposrat'. Protože může udělat mnoho chyb. Může do negativna spoustu věcí pokazit, například že předá nějaký blbý pokyn. Nebo se nám také letos stalo, že Ester pokynu nerozuměla, takže najela branku určitým způsobem, protože to špatně pochopila.