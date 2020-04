NEOFRAG ze Sinners: Žádný tým pro mě není nebezpečný, chceme vyhrát vše | iSport.cz

V posledním kole jste porazili Enterprise 2:0. Na obou mapách jste začali výborně, poté dovolili Enterprise se dotáhnout. Bylo to tím, že jste moc chtěli zápas dokončit?

„Tak Inferno bylo prodloužené kvůli mému zbytečnému knifu a Overpass jsme si pokazili sami, vedli jsme nějak 8:0, dostali jsme zbytečné eco a už se to nějak vezlo. Za T-čka jsme prohráli pistolky, ale jakmile byl buyround, tak jsme se dostali do týmové pohody a už jsme nějak věděli, že Overpass bude náš.“

Za 6 zápasů jste hráli 5 rozdílných map. Jsi spokojený s map poolem? Je nějaká mapa, které se chcete vyhnout?

„Map pool teď máme perfektní podle mě, protože hrajeme všechny mapy a na CZ/SK máme vždy výhodu map poolu.“



Jaký česko-slovenský tým je pro tebe nejnebezpečnějším?

„Žádný team pro mě není nebezpečný.“

Máte za sebou i zápasy na evropské scéně, jaký zápas byl pro tebe největší zkušeností?

„Ani popravdě nevím, jelikož z každého zápasu si vezmu nějakou zkušenost, ať je to CZ/SK tým nebo evropský tým.“



Jsi spokojený s progresem vašeho týmu?

„Ano, jsem, ale je furt co zlepšovat.“

Minulý rok pro tebe byl průlomový. Kam míříš v roce 2020?

„Tento rok určitě vyhrát vše na CZ/SK a další rok se zaměřit více na EU. Určitě bych chtěl zase začít více makat na sobě, protože poslední dobu se sebou samotným nejsem moc spokojený.“