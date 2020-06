Ke komentování jsem přišel jako slepý k houslím. Baví mě to, říká sTORM | iSport.cz

Ty jsi sice komentoval v Sazka eLEAGUE CS:GO, ale tvou parketou je především Rocket League. Jak ses dostal ke komentování RL?

„Předně určitě zdravím veškeré příznivce esportu u nás!

K samotnému komentování RL jsem se dostal skoro jak slepý k houslím, v dané době byly turnaje s chabou účastí a ty nikdo nekomentoval… několik lidí mi tehdy psalo, že by možná nebyl špatný nápad to zkusit. Tak jsem do toho vyslovoně skočil společně s Cukym a posléze Neonstarem. A časem z toho vše vyplynulo. Vedlejším produktem bylo větší zpopularizování turnajů a scény. Po týdnech a měsících dřiny jsem postupem času zjistil, že bych pro komentování teoreticky nějaké vlohy mít mohl (usmívá se).“

Už jsi jednou zmiňoval malou hráčskou základnu u nás. Čím například tebe Rocket League zaujala?

„Určitě tou, jak já rád říkám, „jednoduchou složitostí.“ Hledal jsem před pěti leti sekundární hru na oddech, přičemž zrovna vycházelo RL - mě, jakožto bývalého vášnivého fotbalistu, to na první dobrou zaujalo.

Princip hry je na první pohled zcela jasný - dát branku. Ale to, jak daného úkolu dosáhneš, se může velmi lišit. Ruku na srdce, neznám skoro člověka, kterému by se nelíbily všemožné šílenosti, kterých jsou Pro hráči schopni.

Rocket League se nedá připodobnit skoro k ničemu jinému a ona unikátnost a zároveň přístupnost pro široké spektrum hráčů, ale i diváků, mu hraje do karet.“

Tomáš "sTORM" Svoboda je veselá povaha • Foto facebook.com/stormppc

Kde vidíš největší problém domácí scény?

„Už jsme o tom dřív mluvili, jedná se primárně o nedostatečně velkou hráčskou základnu a co platilo hlavně dříve (ale částečně i nyní), je nesoudržnost sestav - velmi často se mění soupisky týmů, přičemž podpora domácích organizací je velmi malá, resp. organizací vstupujících do RL je málo, za což z dřívějška můžou jak samotní hráči, tak i problém s fungováním určitých turnajů pár let zpět. Věřím, že se to do budoucna změní, děláme pro to maximum.“

Je Quattro Formagi tvá oblíbená pizza?

„Dobrá otázka (směje se). Paradoxně Quattro Formagi nemám rád skoro stejně, jako pizzu Hawai.

S názvem pro naše malé uskupení přišel Neonstar a ten název tak nějak padl jak zadek na hrnec. Původně jsme byli takoví čtyři mušketýři (sTORM, Cuky, Neonstar, Marcek), co se snažili vlít krev do žil tuzemské scéně, což se nám za rok a půl tvrdé práce částečně povedlo.

Nyní již máme RL Council hráčů, kterým na RL nejen u nás, ale i obecně záleží, a kteří se nebojí říct vlastní názor. Jen s účastí to v tuto chvíli je zas o něco horší. Ale jak se říká, jednou nahoře, jednou dole (usmívá se).“

Nyní k Sazka eLEAGUE. Byla to tvá první zkušenost s komentováním CS:GO?

„Dá se říct, že druhá, ale první vážná. Dříve jsem hrával v týmu s teammaty, kteří měli opravdu potenciál pod vedením Wolfa (Vlk, možná znáte z Valorantu, tým Květinky) - na jedné z Lanek, které jsme se účastnili, jsem měl možnost zakomentovat si kus zápasu s Darwym. Zkušenost se mi zalíbila, ale do této doby jsem nedostal příležitost si CSGO zakomentovat, než jste mi ji dali vy.

Csko byla moje vášeň pěkných pár let, zahrál jsem si na, u nás, zajímavé úrovni a porozuměl hře na slušném levelu, pak ale přišly povinnosti a čas na hraní již nebyl. Ted to beru jako příležitost se k hraní vrátit, načež jsme začali s Mishkem naší “Road To Global„ sérii!

Komentování mě velmi chytlo, a ačkoli cesta přede mnou je velmi trnitá a dlouhá, myslím, že jsem vyloženě nezklamal a mám se od čeho odrazit. Děkuji hlavně fantastickému týmu lidí okolo mě, at už kolegům spolukomentátorům, nebo klukům, co se o vše starali.“

Tomáš "sTORM" Svoboda • Foto facebook.com/stormppc

Asi netřeba se ptát, ale jaký zápas byl tvým oblíbeným?

„Máš pravdu, tady není o čem - eSuba proti Gunrunners byla parádní BO3, která měla prakticky vše, co můžete od Cska chtít - napětí, clutche, hype momenty a to psaní historie? To je pak už jenom bonus.“

Jaký tým tě nejvíce zaujal, překvapil?

„Stoprocentně RAMS, vzhledem k tomu, že jde vlastně o mix hráčů, kteří ani nemluví svým mateřským jazykem, tak smekám. Dokázali dvakrát porazit Brute a velmi potrápit Sinners. Mangusse trošku znám z dřívějška, velmi se posunul, o zbytku hráčů asi netřeba mluvit, sami jsme viděli, co dokáží.“

Viděl bys rád Rocket League v Sazka eLEAGUE?

„Určitě by si tato hra zasloužila větší pozornost, potenciál má obrovský, jen v našich končinách není naplno využitý. Věřím, že pokud přijde F2P, o kterém se již dlouho šušká, může to být impulzem pro zvětšení naší hráčské základny. Zápasy v RL jsou tak krásné na sledování!“