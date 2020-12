Příběh Mirage od CS 1.6 až po CS:GO. Jak se změnila nejhranější mapa současnosti?

Dlouhé roky byl Dust II nejhranější mapou Counter-Strike a obecně FPS her. Po odebrání z aktivního map poolu převzala místo na výsluní další veleoblíbená mapa - Mirage. Jak vznikla a komu vděčíme za hodiny zábavy?

Náš příběh začíná 16. září 2004. Michael „BubkeZ“ Hüll po domluvě s Cyberathlete Professional League navrhuje novou mapu se jménem de_cpl_strike. Mapa sice zdaleka nedosáhla takové oblíbenosti jako de_dust2 či de_nuke, dostala se však do podvědomí hráčů.

CS 1.6 de_cpl_strike

Od první veřejné verze de_cpl_strike až do dnešní de_mirage, kterou známe dnes, prošla mapa, co se týče layoutu, minimem změn. Z teroristického spawnu byly dvě cesty. Levá mířila, jak je tomu i dnes, do paláce a na A site, ta pravá pak na B site a middle.

Jediným větším rozdílem byl teroristický přístup na B site. Na Miragi hráči skákají z apartmánů, tato strana mapy se často využívá k rychlým rushům a jednodušším exekucím. Na de_cpl_strike šlo o klikatou podzemní chodbu, ze které hráči vybíhali nahoru na „béčko“. Fotografie je z další verze de_cpl_strike, konkrétně z Counter-Strike:Source, kam ji v roce 2007 portnul Ted „cashed“ McIlwain, tvůrce map de_season či de_lite.

První změna layoutu přišla v roce 2010, kdy vznikla de_mirage. BubkeZ byl osloven DreamHackem, aby vytvořil novou mapu pro jejich turnaje. Tou se stala de_mirage, která se již více podobá nynější verzi.

Spletité chodby u B byly zjednodušeny a vznikly apartmány, jak je známe.

De_mirage Counter-Strike: Source vznikla až o dva roky později. Podobně jako u de_cpl_strike šlo spíše o grafický update než o změny v samotné mapě.

V roce 2012 spatřila světlo světa nová hra Counter-Strike. CS: Global Offensive se dočkalo své vlastní de_mirage tři dny po oficiálním releasu, kam ji portnul MadMax. Opět šlo o věrnou kopii layoutu staré verze.

MadMaxova verze de_mirage byla používána do poloviny roku 2013. Nejvíce se zapsala do historie zápasem mezi Virtus.Pro a Ninjas in Pyjamas, kdy CIS sestava jako první porazila švédské legendy.

6. června 2013 přišlo Valve se svou vlastní verzí de_mirage. Styl mapy byl změněn, vibe de_italy vystřídalo marocké prostředí.

Za posledních sedm let byly updaty de_mirage mířeny především na grafické zpracování a viditelnost.

Co se týče gameplaye, mezi největší změny patří přidání lavičky na midu, nového coveru u CT entry na A site, odstranění bugu, díky kterému se mohli hráči bugnout do zdi na CT spawnu a střílet tak nic netušící soupeře, či odstranění stříšky na midu.

Momentálně je Mirage mapou, která se nejdéle z aktivního map poolu nedočkala remaku. Především profesionálové volají po odstranění mapy z kompetitivního poolu a předělání gameplaye, jak tomu bylo například u Dust II či Trainu.

Comparison de_mirage 2020/de_cpl_strike 2004