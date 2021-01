Play off milionového turnaje začíná, s kým se v úterý utkají Sinners?

Mistři Sazka eLEAGUE míří do Evropy • Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Rok 2020 zakončili stylově, do toho letošního by rádi vstoupili ještě lépe. Cíl Sinners s novou akvizicí Tomášem „oskar“ Šťastným zní jasně: Evropa. Na domácím rybníčku vyhráli, co se dalo, mezi evropskou špičku je však cesta trnitá. Prvním schůdkem je Vulkan Fight Series o milion korun.