Entropiq vítá nového kouče, ze Sampi přichází zkušený d0di, forji v organizaci zůstává

Po šestém místě v druhém splitu Sazka eLEAGUE a stříbrné medaili na MČR Entropiq posiluje. Tým opustil Zdeněk „daxen“ Dušek, na jeho místo přišel Josef „MoriiSko“ Maurenc. Posunout tým na vyšší úroveň se pokusí také nový trenér d0di. „Jsem nadšený, do týmu přinesu to nejlepší, co ve mně je,“ těsí se slovenský kouč na nové angažmá.

D0di byl již nějakou chvíli součástí Entropiq, nyní je vše oficiální. „Do nové sezóny přicházíme s novým CS:GO trenérem Jozef “d0di„ Kiss. V prvním roce naše vicemistry ČR pro rok 2020 koučoval Matej “forji„ Kmiť, s kterým se ale rozhodně neloučíme a nadále zůstáva součástí Entropiqum,“ stojí v oficiálním prohlášení české organizace.