Sunny byl blízko přestupu do Fnatic či Cloud9, plánuje tým s flushou

Prvním větším celkem byli pro Kemppiho PENTA Sports. Po kvalitních výkonech v dnes již nefungující německé CS:GO organizaci přestoupil Miikka do mousesports a postupně se dostával do povědomí fanoušků.

Hned ze začátku museli mousesports podstoupit brutální cestovní režim, kdy v krátkém časovém sledu odehráli turnaje po trase Švédsko - USA - Řecko. „V té době jste museli odehrát co nejvíce turnajů, abyste získali body do žebříčku a dostávali pozvánky na největší turnaje,“ vysvětluje Fin.

V roce 2018 dostal Sunny nabídku od Fnatic, kterou chtěl přijmout. Fnatic byli ochotni zaplatit za finskou hvězdu požadovanou částku, jenže mouz odmítli. První potenciální spojení Fina s Robinem „flusha“ Rönnquistem se tak nevydařilo.

Během rozhovoru se Kemppi vrátil také ke konci v mousesports, jejichž aktivní sestavu opustil v březnu 2019 spolu s Tomášem „oskar“ Šťastným. „Bylo to rozhodnutí organizace, vedení chtělo levnější tým. V sestavě se začalo objevovat vyhoření, vypadalo to, že nikam nemíříme,“ popisuje Sunny začátek roku 2019.

V podobném období řešil Sunny spolupráci společně s Aleksim „allu“ Jallim a Robinem „ropz“ Koolem. Allu byl připraven opustit ENCE, jenže mousesports jej do svého týmu nechtěli a plán tak ztroskotal.

Po delší době byl Sunny ve spojení také s již zmiňoavanou švédskou legendou. Flusha byl součástí Cloud9, kvůli osobním problémům si však musel vzít od profesionálního Counter-Striku pauzu. „Pokud by Flusha hrál, mnohem radši bych šel do Cloud9 než do ENCE. Neviděl jsem důvod pro nahrazení Aleksiho,“ vzpomíná Kemppi. Jenže po šesti měsísích na lavičce něměl příliš na výběr a nabídku ENCE nakonec přijal.

„Mezi mnou a Aleksim nepanuje žádná nevraživost, všechno jsme si vyříkali,“ komentuje Sunny svůj vztah s IGL, který dovedl ENCE do finále IEM Katowice 2019. „Bylo těžké nahradit svého kamaráda,“ vzpomíná Sunny na finský switch.

„Věřil jsem v náš tým. Jenže jsme měli ve hře problémy, které nikdo nebyl ochotný řešit,“ říká Fin o problémech na serveru. Nepomohla ani změna IGL, týmu chyběl jasný lídr.

Největším problémem pro Sunnyho byl fakt, že allu říkal věci, které mohly poškodit Kemppiho renomé u ostatních organizací. Na památném HLTV Confirmed podcastu probíral allu problémy, které by se neměly řešit veřejně. Hráči již spolu nejsou v kontaktu.

Momentálně hledá Sunny organizaci, který by vzala jeho a flushův tým pod svá křídla.