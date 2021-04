Eeriness mohou překvapit. Manguss je neskutečný hráč, pochvaluje si LucasP

V prvním splitu přišel do rozjetého vlaku Sazka eLEAGUE a okamžitě zaujal svými výkony oko nejednoho fanouška. Lukáš „LucasP“ Pócsik patří mezi aimerskou špičku na česko-slovenské scéně, stále je však na čem pracovat. „Moja slabá stránka je rozhodovanie sa v niektorých situáciach,“ hodnotí LucasP, jenž se bude snažit spolu s Enterprise sesadit Sinners z tuzemského trůnu.

Kde vidíš hlavní příčinu off-season změn?

„Myslím si, že to je tým, že si teamy na začiatku sezóny dajú nejaké ciele, ktoré chcú dosiahnuť a keď ich nedosiahnú, tak sa stráca motivácia a hladajú zmenu.“

Jak vznikala sestava Enterprise pro rok 2021?

„Všetci sme bývali teammati okrem mangussa, tak sme si napísali, že by sme to chceli zase spolu skúsiť ako v UNIVERSE. Ako posledného hráča sme chceli určite mangusa, ktorý je neskutočný hráč.“

Byl pro tebe rok 2020 v kariéře tím nejúspěšnějším?

„Myslím si, že nie. Za mňa môj najúspešnejší rok bol 2019, kde sme za team UNIVERSE vyhrali 2x ESL CZ/SK a PlayzoneChallange.“

Jak vzpomínáš na finále druhého splitu proti Sinners? Panovala spokojenost se druhým místem, nebo zklamání z prohry?

„Naše ciele boli získať to 2. miesto, ale samozrejme, keď sme sa dostali do finále proti Sinners, tak sme sa snažili, ale bohužial to nevyšlo. Sinners boli lepší.“

Co vnímáš jako svou silnou a slabou stránku?

„Moja silná stránka by som povedal, že je môj aim, a naopak moja slabá stránka je rozhodovanie sa v niektorých situáciach.“

Vidíš mezi týmy v Sazka eLEAGUE někoho, kdo by mohl překvapit?

„Myslím si, že eEriness môžu prekvapiť a potrápiť niektoré teamy.“

Lukáš "LucasP" Pócsik • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Často se hovoří o tom, že především na začátku polovin finance hodně favorizují teroristy. Jaký je tvůj pohled na věc? Změnil bys něco?

„Hej, dosť často sa stáva, keď teroristi prehráju pištolky, že daľšie kolo forcnú a majú lepší buy ako CT strana. Nemenil by som nič, len treba sa prispôsobiť na aktuálnu metu a očakávať to.“

Jak zvládáš studium a hraní v jednom? Musíš někdy upřednostnit jedno před druhým?

„Štúdium a hranie zvládam v pohode, hlavne aj kvôli tomu, že máme dištančnú výučbu. Čas som si momentálne zariadil tak, aby som mal čas aj na školu, aj na CSGO, takže sa mi zatiaľ ešte nestalo, že by som musel uprednostniť jedno pred druhým.“