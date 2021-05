Kdy jindy by to mělo vyjít? Sinners se opět pokouší o top 8 na turnaji SSS. Během Snow Sweet Snow se to nepovedlo, jarní turnaj přiřadil Sinners jednoho ze slabších soupeřů. Lyngby Vikings jsou týmem ze sedmé světové desítky, Sinners jsou tak jasným papírovým favoritem. Potvrdí svou roli?