Sinners v semifinále i bitva o play off. V Sazka eLEAGUE se láme chleba

Sinners - pět zápasů, pět výher a semifinále

Favorit Sazka eLEAGUE potvrzuje svou roli. Pětice bojovníků ukazuje, že je právem považována za vládce česko-slovenské scény a ukazují tvrdě nasbírané zkušenosti z evropských turnajů.

Začátek jarního splitu Sazka eLEAGUE pro ně sice neprobíhal úplně představ, Sinners jen těsně a s dávkou potřebného štěstíčka přehráli Entropiq. Od té doby se však liberecká mašina přeřítila přes všechny soupeře, v pátem kole schytali pořádnou lekci reprezentanti Cryptovy.

Sinners budou i přes jasný postup ještě v základní části obrovsky důležití. V šestém kole jdou na eSubu, v sedmém na Enterprise. Esuba ještě nemá play off jisté, Enterprise na druhé straně chtějí postoupit přímo do play off. U eSuby je postup do play off spíše formalitou, Enterprise pro semifinále musí předehnat Entropiq.

Entropiq blízko top 2

První mapa byla jednostrannou záležitostí, na druhé urvali Entropiq proti posledním eEriness MARVO výhru až v prodloužení. Na to se však historie neptá, borci z organizace Martina Kabrhela se díky zaškobrtnutí Enterprise posunuli na druhé místo a výrazně se přiblížili přímému postupu do semifinále.

Nejen náskok dvou bodů hovoří ve prospěch Entropiq. Zatímco na Enterprise ještě čekají mistrovští Sinners, pětice v čele s Michalem „leckr“ Kadlíčkem se v boji utká s Brute a Sampi. Těžké zápasy, v obou však budou Entropiq favoritem.

Pokud by tabulka zůstala v současném rozpoložení, utkali by se Entropiq v semifinále s jedním z dvojice Sampi/Brute, na Sinners by narazili až v případném finále.

Rozhodne o play off poslední kolo?

Týmy v druhé polovině tabulky sledují rozlosování posledních dvou kol Sazka eLEAGUE a musí jim být jasné jedno - 6. června půjde o všechno.

Šesté kolo proti sobě svede v každém zápase celek z horní části tabulky proti týmu z opačného pólu Sazka eLEAGUE. Sinners jdou na eSubu, Entropiq na Brute, Enterprise se postaví eEriness MARVO a Sampi Cryptově. Pro týmy, které potřebují k postupu každičký bod, rozhodně nic jednoduchého.

Dost možná tak nastane situace, kdy budou rozhodovat vzájemné zápasy v posledním špílu před vyřazovacími boji. Esuba vs. Cryptova, Brute vs. eEriness MARVO. Papírové předpoklady hovoří ve prospěch eSuby a Brute, především Cryptovu však není radno podceňovat.