Podvod s kryptem otřásá FaZe Clan! Jeden člen vyhozen, další mají pozastavené členství

FaZe vydal prohlášení, ve kterém sděluje, že Jarvis „Jarvis“ Khattri, Nikan „Nikan“ Nadim a Jakob „Teeqo“ Swarden mají pozastavené členství na dobu neurčitou. Frazier “Kay” Khattri byl vyloučen úplně. Rozhodnutí přichází poté, co se čtveřice tvůrců údajně podílela na vědomém okrádaní fanoušků prostřednictvím domnělé charitativní činnosti.

Jarvis, Nikan a Teeqo se k situaci prozatím nevyjádřili. Kay tweetnul zprávu, ve které se omlouvá a vysvětluje, že on sám byl uveden v omyl.

Původ celého problému leží v kryptoměně „Save the Kids“. Čtveřice obviněných tvrdila, že jsou ambasadoři celé měny, poté co do ní několik fanoušků investovalo se influenceři rozhodli prodat své podíly a zároveň vymazat veškeré stopy, které by je se Save the Kids mohly spojit.

Pokud se obvinění prokážou, bude se jednat o ukázkový případ pump-and-dump. Název pump-and-dump označuje podvodnou praktiku, kdy se investoři vybízejí k nákupu akcií společnosti za cílem umělého zvýšení její ceny. Když cena akcií stoupne, dojde k jejich prodeji a a veškeré ostatní jsou okamžitě znehodnoceny.