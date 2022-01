Pakt s ESL přináší elitním týmům miliony. Co je a jak vypadá dohoda zvaná Louvre Agreement?

Na začátku roku se 14 esport organizací dohodlo s produkční společností ESL na prodloužení dohody zvané Louvre Agreement o další čtyři roky. Co vše tento kontrakt obnáší, jakých týmů se týká a kolik peněz z něj plyne?

K prvnímu podpisu mezi ESL a Counter-Strike týmy došlo před dvěma lety. “Přední týmy CS:GO a ESL podepisují historickou dohodu. Louvre Agreement vytváří nový rámec pro CS:GO ekosystém s dlouhodobými sloty, příjmy a sdílením zisků, který se rozšiřuje o účastníky ESL Pro Tour,” stálo v tiskové zprávě zveřejněné ESL v únoru 2020.

Týmy tak dostaly příležitost podílet se na řízení turnajů, které pořádají ESL a DreamHack a spadají do série ESL Pro Tour. Především se to týká ESL Pro League. Díky podepsané dohodě měly týmy Astralis, Complexity, Evil Geniuses, ENCE, FaZe Clan, Fnatic, G2 Esports, Mousesports, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Team Liquid, Team Vitality a 100 Thieves zajištěnou účast v soutěži, ve které se jen minulý rok rozdalo 1,5 milionu dolarů na prize money.

V průběhu roku 2021 se k dohodě Louvre Agreement připojily další esport organizace: BIG, Heroic a FURIA, a tím se dohoda týkala celkem 15 mužstev, protože v říjnu 2020 americká organizace 100 Thieves upustila od podpory CS:GO a v této hře neměla žádný tým.

Vstup nové trojice mezi smetánku ale nebyl zadarmo. Každý z týmů musel ke své přihlášce přihodit i solidní balík peněz. “Jejich jednotlivé nabídky činily téměř 20 milionů dolarů,” uvedla ESL. Vstupenka do tohohle klubu je tak stála téměř půl miliardy korun.

BIG a Furia se do něj připojily okamžitě, tým Heroic tak měl učinit v průběhu letošního roku kvůli vyšetřování jeho bývalého kouče Nicolaie “HUNDEN” Petersena. Když se však podíváme na zprávu zveřejněnou letos v lednu, tak v ní stojí, že ESL prodloužila svou dohodu se 14 týmy do roku 2025. Jméno dánsko organizace zde chybí.

O jistém místě v ESL Pro League pro tyto týmy už byla řeč. Ale není to tak jednoduché, ESL v dohodě říká, že partnerské týmy mají jistý svůj slot, ale ten podléhá kontrole, pokud partnerský tým skončí na posledním místě ve skupině třikrát v průběhu čtyř sezón.

Co dalšího je součástí dohody Louvre Agreement a jaké benefity týmům z toho plynou? Hlavně peníze.

ESL se v dohodě zavazuje, že buď sama společnost, nebo prostřednictvím agentury, bude monetizovat turnaje ESL Pro League. Zajišťovat sponzory, prodávat vysílací práva, vstupenky či další aktiva. Zároveň ESL říká, že bude “financovat veškeré provozní náklady a ztráty ligy.”

Konečně pojďme na dělení podílu příjmů. Z celku si ESL bere 15 procent pro již zmíněnou agenturu. Ze zbývajících 85 % je čtvrtina rozdělena mezi partnerské týmy. Kolik který tým získá však nelze přesně říct, tato čtvrtina se totiž rozděluje ještě podle počtu turnajů, kterých se partnerský tým zúčastnil, také se zohledňují výsledky a sledovanost.

To vše je ale pouze základ. ESL následně po odečtení všech provozních nákladů rozdělí 65 % zisku mezi týmy.

Dohoda myslí i na hráče a jasně specifikuje, že hráči musí od partnerského týmu obdržet 15procentní podíl na příjmech z ESL Pro League. ESL se také zavazuje, že každoroční prize pool v soutěžích ESL Pro Tour dosáhne minimálne 4,5 milionu dolarů.

Victor Goosens z Teamu Liquid pak tuto dohodu porovnal se soutěžemi jako je LCS v League of Legends nebo DreamLeague a Epic League v Dotě 2. “Hrajeme v mnoha ligách ale pro nás je Louvre Agreement tím, co dělá ESL Pro League jedinečnou. Postavili jsme to, jsme jeho součástí a teď sledujeme, jak roste,” uvedl na začátku ledna.

Podle zakladatele a šéfa severoamerického klubu je prodloužení dohody významnou příležitostí pro kompetitivní scénu Counter-Striku a také je to ukázkou, co mohou esportové organizace vybudovat, když se spojí.