VIDEO: capseN a jeho roast! Je mlátičkou klávesnic nebo postelí? A kolikrát potahal Dytora?

Lukáš "capseN" Koláčný je známý jako velmi expresivní hráč. Klávesnici ale prý žádnou nerozmlátil... čemuž nevěříme. Zlost si vybíjí prý na posteli. Fair enough!

Kdo je podle něj nejlepší AWP hráč na české scéně a proč to není on? Dotkli jsme se také spolupráce se svérázným Dytorem. Ten je známý, že v minulém působišti leavnuj uprostřed zápasu. Stane se to během podzimního splitu? "Proti SINNERS," odpovídá capseN.

Ostatně o tom se můžeme přesvědčit už 10. září v sobotu, kdy v rámci Sazka eLEAGUE odehrají SINNERS svůj premiérový zápas v podzimním splitu právě proti Dynamu Eclot.