Manguss vyhlíží Red Bull Flick a doufá v zápas s ex-parťákem z EP Matysem. "Pošlu ho zpět na farmu"

V pátek čeká tým ENTERPRISE vstup do další sezony CCT Europe Series. Ty se systemem se ale připravuješ i na Red Bull Flick, což je CSko 2v2, tedy úplně jiná disciplína...

Je to úplně něco jiného než 5v5. Prostě jeden kill dokáže získat obrovskou výhodu, ale vždy mě bavilo hrát aggro a fast paced, tudíž to je gamemode na míru pro mě. Určitě se na to dá připravit, napřiklad na offline mapě a dohodnout si gamestyle, ale my jsme přípravu vynechali.

A jaké je chemie v dvojici se systemem?

Sedíme si skvěle, známe se už dlouho. Takže komunikace neni vůbec problém a oba nás to baví o to víc.

Národní finále je na offline akci. Jak se těšíš na event?

Těším se moc, jelikož mě koncept těch 2v2 moc bavil a se systemem to je sranda takže na lance to bude o to vetší zážitek.

Duel se Sampi? Náš cíl je první místo

Na turnaji budou další profesionální hráči, například MATYS s HONESEM z týmu Sampi. Jak se těšíš na tyhle 2v2 výzvy s rivaly, proti kterým hrajete jako EP klasicky přes rok?

Na Matyse a Honese se těším nejvíc a snad se potkáme znovu v zápase, abych mohl Matyse poslat zpět na farmu. Náš cíl je první místo a věřím, že to tak dopadne.

Pokud se to podaří a dokážete vyhrát celé národní finále, čeká vás výlet do Kodaně. Jak velká motivace to pro tebe je?

Určitě je to výzva a chtěl bych se tam podívat! Je to velká možnost se ukázat a mít nový zážitek z akce světové úrovně.