IEM Rio: Jsme připraveni zvítězit, hlásí FURIA před zápasem s Natus Vincere

Poslední přeživší

FURIA, jediný domácí tým, který ještě může zabojovat o vítězství v turnaji v Rio de Janeiru. Pro postup do semifinále ale bude muset projít těžkou zkouškou v podobě šampionů z Natus Vincere, taženými nejlepším hráčem světa s1mplem.

Kaike “KSCERATO” Cerato se v rozhovoru pro server Dust 2 podělil o pocity z nadcházejícího duelu: “Jsme připraveni na každý tým, který se nám postaví do cesty. Nezáleží na tom jestli je to NAVI, může to být úplně kdokoliv a my do toho dáme maximum.”

S1mple by fanoušky rád získal na svou stranu

Svůj pohled pro server HLTV.org přiblížil i hvězdný s1mple: “Bude zajímavé sledovat, jakou taktiku proti nám zvolí. Pravděpodobně zkusí hrát rychle, k čemuž je požene domácí publikum, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne.”

“Pokud se nám podaří zvítězit tak doufám, že v dalších zápasech budou brazilští fanoušci fandit nám. V případě postupu bych chtěl hrát proti Heroic, se kterými hráváme na Majoru pravidelně a vždycky je to zábava,” dodal Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev.

Páteční čtvrtfinálové duely odstartuje zápas Spirit vs. Heroic v 18:00

Následovat bude očekávaný střet Natus Vincere vs. FURIA ve 21:30

Zápasy nabídne živě kanál ESL_CSGO