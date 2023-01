CS:GO sestava Dark Tigers bude hrát pod názvem UNiTY! "Chceme působit jednotně," říká CEO DTG

Server eplayer.cz přišel s informací, že díky fúzi Dark Tigers a DGG se rebranduje CS:GO sekce organizace. Nově se bude jmenovat UNiTY. Dosavadní majitel DTG Branislav Kovačovic naší redakci leaknuté oznámení potvrdil. "UNiTy proto, protože jsme spojili dvě organizace DTG a DGG a chceme působit jednotně," uvedl. Jak to vypadá s akvizicí luka?

"Od fanouška našeho projektu nám během včerejšího dne dorazil vzkaz s odkazem na téměř finální webovou stránku s poněkud dosti zajímavým obsahem ohledně nadcházejících změn v kruhu dosavadních Dark Tigers," napsal server eplayer.cz.

Další novou informací je údajný posun v angažování slovenského riflera eSuby Lukáše "luko" Hrabčíka. I na tohle téma jsme se zeptali Branislava Kovačovice. "Luko má na stole smlouvu, kterou podepíše po skončení výpovední lhůty," uvedl CEO Dark Tigers.

S novým názvem přichází i vyšší ambice

DTG mají svůj slot v blížící se Sazka eLEAGUE. Ten si podle všeho organizace udrží, jen mezi osazenstvem nově teď bude "svítit" nové jméno - UNiTY. Vstup nového subjektu do Dark Tigers by Counter-Strikeovou sekci mohl posunout. Pro míru konkurence v největší esportové tuzemské lize to je jedině dobře.

"Ambice se samozřejmě mění. Nevím, jestli definice "černý kůň" Sazka eLEAGUE je správná, ale určitě už není naším cílem "jen" udržet slot v lize," řekl Kovačovic v nedávném rozhovoru pro náš web.