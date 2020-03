Dota 2: O co jde v nejštědřejší esport hře historie a kdo patří na špici? | iSport.cz

Náročná hra, která umí odměnit. MOBA her je na trhu spousty, Dota 2 je však jednou z těch nejhranějších a nejoblíbenějších. Společně s League of Legends pravidelně trhají rekordy v počtu hráčů, ale i ve výši rozdaných peněz vítězům turnajů. O čem vůbec je a kdo v ní patří na špici esportů?

Dota 2 původně vznikla jako mód ve hře Warcraft 3. Ten se stal takřka okamžitě natolik oblíbeným, že inspiroval ke vzniku celé řady samostatných her. Mezi nimi je kromě Doty 2 a League of Legends také například Heroes of the Storm či Heroes of the Newerth.

Samotná Dota 2 je druhým dílem úspěšné jedničky a vyšla v roce 2013 pod společností Valve, které patří i například populární střílečka Counter-Strike: Global Offensive či série Half Life a Left 4 Dead.

Foto Steam/Dota 2

A co že to MOBA žánr vlastně znamená? Jedná se o multiplayer online battle arenu, tedy takovou online bitevní arénu pro více hráčů. Samotná hra je určená pro celkem deset hráčů, po pěti na každé straně. Hra probíhá na mapě a cílem každého zápasu je zničit soupeři hlavní budovu, která se jmenuje ‚ancient‘.

Ancient každého týmu se nachází na protilehlých stranách mapy a vedou k němu tři cesty – off lane, mid lane a safe lane. Na každé z cest se nachází dvojice věží, které automaticky útočí na protivníkovy hrdiny i počítačem ovládané jednotky, které si razí cestu až k soupeřově ancienitu.

Hlavním prvkem je na začátku hry výběr hrdinů. Volí se pět různých pozic na střídačku s druhým týmem, lze tak měnit strategii už v průběhu tohoto výběru.

Foto Steam/Dota 2

Zvolit si lze z více než 110 hrdinů, kteří se následně dělí do dalších rolí. Každý z nich má navíc speciální schopnosti, přednosti, ale i slabiny a jejich výběr je pro hru klíčový.

Prvotně jsou hrdinové rozděleni podle hlavního atributu – silní, obratní nebo magičtí. Každý hráč má předem určenou roli. Na safe lince bývá jeden hlavní support a carry. Tento support má za úkol umožnit svému spoluhráči na lince rychlé získání zkušeností i zlaťáků a v pozdější fázi zajišťovat viditelnost na mapě a někteří i třeba léčit spoluhráče. Carry na začátku zápasu nebývá příliš silný, v pozdější fázi hry, pokud má dostatek nasbíraných schopností a zlaťáků, způsobuje soupeři značné vrásky.

Na prostřední lince pak bývá jeden hráč s hrdinou, který je schopen se postarat o sebe sám. Ten také zpravidla dosahuje vysokého levelu velmi brzy a pomáhá zbylým dvěma linkách v zabíjení soupeře.

Na off lince pak bývá tank, tedy nejsilnější hrdina týmu, kterého bývá těžké zabít a druhý support, někdy též roamer. Ten buď pomáhá tankovi nebo druhému supportovi na safe lince či pobíhá po mapě a zajišťuje viditelnost a zabíjí zatoulané protivníky.

Foto Steam/Dota 2

Dalším důležitým kritériem bývá po výběru hrdinů, dobře zvolené taktice i nákup vhodných předmětů. Zatímco supporti ke své hře nepotřebují příliš zlaťáků a vystačí si s těmi levnějšími předměty, ti tři ostatní je zase potřebují hodně.

Zlaťáky lze získávat zabíjením soupeřů, počítačem řízených jednotek (creepů) či každou minutu se objevujícími jednotkami v lese, což je prostor mezi linkami.

Největším profesionálním turnajem v Dotě 2 je The International, který se každoročně koná v srpnu. Pravidelně také rozdá nejštědřejší odměny. Ten poslední proběhl v Šanghaji a ovládl ho tým OG, který vyhrál 15,6 milionů dolarů, což je v přepočtu více než 358 milionů korun.

Mezi nejznámější a nejlepší hráče v historii této hry jsou například Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi, Clement "Puppey" Ivanom, Johan "N0tail" Sundstein, Artour "Arteezy" Babaev či Danil "Dendi" Ušutin.