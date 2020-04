Manažer Ninjas in Pyjamas: SabeRLightův styl se mi líbí, Supream je top midař | iSport.cz

SaberLight přechází do Ninjas in Pyjamas • Beyond The Summir

Pracujete jako manažer v uznávaném týmu NiP. Co vlastně máte na starosti?

„Je to má práce na plný úvazek. Jako manažer mám spousty zodpovědností od organizování věcí okolo týmu, až po práci s administrátory turnajů, plánováním oficiálních zápasů a výplat výher. V podstatě zvládnu vše, co tým mimo hru potřebuje, což jim umožňuje se plně soustředit jen na hru. Sám Dotu také hraji, akorát je to už pár měsíců, co jsem se k tomu dostal naposledy. Dosáhl jsem hodnocení Divine 2.“

Před prací v Ninjas in Pyjamas jste působil u jiného týmu?

„Před NiP jsme chvíli hledali místo, kde se usadíme a zvažovali všechny naše možnosti. Jsem nakonec rád, že jsme se připojili k tak prestižní organizaci, jako je NiP. To čekání za to stálo.“

Vy jste nedávno angažovali dva české hráče. Co říkáte na SabeRLighta? Líbí se vám jeho agresivní styl?

„Mohlo by to být zřejmé, ale SabeRLightův styl se mi líbí. Podle mého to dobře pasuje do dynamiky týmu. Agresivní hráči dělají hru mnohem zajímavější.“

Druhým českým hráčem je Supream. Myslíte, že by se jednou mohl rovnat midařům jako je Dendi nebo Sumail?

„Podle mě se nenajde nikdo, kdo by ho nepovažoval za top midaře a pokud ano, dokáže mu opak. Obecně moc nemám rád srovnávání hráčů, protože existuje mnoho důvodů, proč by jeden mohl vyniknout v jednom týmu, ale ne v jiném, ač na stejné pozici. Oba hráči, které jste zmínil, jsou legendami Doty a ve svých týmech plní odlišné role.“

Jak to budete mít letos vůbec s bootcampy? Pokud si pamatuji dobře, pořádali jste je pravidelně ve Stockholmu.

„Ano, správně. NiP má ve Stockholmy prostory, které využívá. Bohužel s pokračující pandemií v brzké době nemáme v plánu žádné kempy.“

Má tým i svého Dota kouče?

„V současné době žádného kouče nemáme.“

Jak často hráči vlastně trénují?

„Právě teď trénujeme šest dní v týdnu.“

Jaké máte plány na letošní rok? Jakých úspěchů byste chtěli dosáhnout?

„Na letošní rok vyhlížíme na nový ligový systém od Valve a naším cílem je být v té Upper League.“

Vzhledem k současné pandemii se řeší, zda se letos uskuteční The International. Co myslíte vy?

„Podle mého se neuskuteční, ale Valve možná přijde s nějakým kreativním nápadem, jak to tenhle rok zvládnout. Mohlo by to být třeba online, ale koneckonců musíme počkat a uvidíme sami.“

Za poslední patche se Dota hodně změnila. Co na současnou metu hry říkáte?

„Nejsem moc velkým fanouškem změn ohledně zlaťáků. Konkrétně pak změn za zabití hrdinů s vysokou hodnotou, kteří moc smrtí nemají. Ale možná se to nelíbí jen mně a jen jí nerozumím. Třeba ta změna bude z dlouhodobého hlediska dobrá.“