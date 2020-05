Rekord překonán o 700 000$! Bude pokořena hranice miliardy korun? | iSport.cz

The International je každoročním vrcholem Dota 2. Nejlepší hráči světa soupeří o největší prize pool na celé esportové scéně. Minulý ročník trhal rekordy. Letošní TI se sice přesunulo na příští rok, i tak vydalo Valve "Battle Pass," jehož základní verzi si hráči mohou pořídit za 10 dolarů (250 korun).

25% z prodeje každého bojového deníku poputuje přímo do prize poolu The International 10. Ta se bude konat ve Švědsku v roce 2021. Každý prodaný "Battle Pass" znamená přibližně 60 korun do odměny turnaje.

Za prvních 24 hodin stoupnul prize pool na 8 152 000$ (203 milionů korun). Rekord z minulého roku byl tak překonán o 700 000$ (17,5 milionů korun).

Pokud bude stoupající trend pokračovat, mohl by celkový prize pool překonat 1 miliardu korun, což by se povedlo poprvé v historii esportu. Částky jsou průběžně aktualizované na dota2.prizetrac.kr.